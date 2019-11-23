外型是敗筆！特斯拉推電動皮卡Cybertruck 華爾街翻白眼 股價挫逾6%

特斯拉 (TSLA-US) 週四晚間推出首款純電動皮卡車 Cybertruck，但華爾街分析師卻不買帳，週五股價大跌 6.14% 至 333.04 美元。

特斯拉週四晚間推出定價 3.99 萬美元起的 Cybertruck，一共三種版本，還能防彈，預計 2021 年晚期開賣。

RBC 資本市場分析師 Joseph Spak 表示，Cybertruck 的市場需求有限，「儘管 Cybertruck 似乎有多種功能，我們不認為特斯拉能靠此直搗市場核心，取悅這裡的工作 / 公用業務人潮。」

他認為該款車輛只能吸引一些「能影響群眾的」社交名人和一些喜歡大眾注目的人，「將 Cyber​​truck 稱為綠色千禧一代的悍馬，事實上這已經是極致的讚美。」

德意志商銀分析師 Emmanuel Rosner 表示，在評估 Cyber​​truck 的潛能之前，還有一些懸而未決的重要問題，例如外觀設計是否有吸引力、真實的電池續航力範圍，以及商業買家是否會信賴特斯拉的製造品質。

「以投資者角度來看，特斯拉正在擴大潛在市場，使其市場涵蓋新領域，這應該是正面的消息，但前提是特斯拉必須以有獲利的方式運作新領域，我們除了懷疑買家是否對該車感興趣以外，我們也想知道 Cybertruck 的利潤多寡，因為 Cybertruck 的起價只比 Model Y 貴一點點，但車體卻大了許多且有更多功能。」

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，與其說是卡車，Cybertruck 看起來更像是隱形轟炸機。「Cybertruck 具有令人印象深刻的鋼製框架，看起來更像是科幻電影《銀翼殺手》內的東西，馬斯克這種設計模型顯然跳出框架，這對特斯拉全球安裝基地會產生衝擊。」

他相信過一段時間後，這款卡車可以幫特斯拉在核心客群以外再擴大市場機會，但這款車想搶走福特 (F-US)、通用 (GM-US) 手上的市場份額恐怕非常困難。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 直接批評 Cybertruck 的外型怪異，這對價位有競爭力且書面規格強大的車來說，無疑是恥辱。

「外觀真的很重要，我們認為 Cybertruck 恐怕只是小眾市場，一年頂多銷售 5 萬輛，他同樣把該車款聯想到悍馬，因為悍馬還在市面上的時候，一年銷售量也大約 3 萬輛至 8 萬輛。」