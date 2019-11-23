〈分析〉未來五年中國經濟四大趨勢

中國經濟的變化一直受到全球關注，特別中國經濟成長不斷下滑下，市場擔心中國經濟恐將出現質變失敗，進入中產階級陷阱中。即使長期中國經濟發展變化仍難以確定，但未來五年的演變相對而言仍能看出一些端倪。

趨勢一：中國經濟成長逐年遞減，已從過去高速成長，步入中速增長

從中國經濟成長的發展歷程來看，過去中國經濟成長先後經歷以勞動力驅動 (代工、出口產業鏈)，及資本驅動 (基建、地產) 兩階段，在這兩階段時段，中國經濟呈現高速成長。

隨著中國經濟轉型，未來將走向技術、生產效率和商業化 (中高階製造、服務) 的驅動模式，這個階段的特性就是經濟附加值更高，但經濟成長速度將有所下滑。

而在股市的產業表現上，過去傳統銀行、地產、原物料等類股表現較為優異，未來則以消費、電子、生技等表現較為突出。

(圖片: AFP)

趨勢二：第三產業成長將高於整體經濟成長

第三產業包括交通運輸、通訊、資訊、技術服務、商業、文化娛樂、餐飲、教育、公共服務、生活服務等等領域。

若以已開發國家第三產業比重達 70% 來看，中國 2019 年前三季只占 54%，這意味著至少未來五年中國第三產業成長幅度會持續高於整體經濟成長。

而基建投資在 2014 年之前維持 20% 的超高速成長；2015 年～2017 年保持在 15% 左右，2018 年則急降至 1.8%，今年前三季則為 3.4%。

基建投資從高速成長瞬間來到超低速成長，沒有過渡期，這主要因為中國大力實施去槓桿政策，限制債務擴張，導致基建出現「硬著陸」。但也反映出，中國經濟結構正在轉型，未來基建對於經濟成長的刺激已有限。第三產業的成長將漸漸躍居主要角色。

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趨勢三：產業集中度進一步提升，許多產業將出現壟斷型的競爭市場

產業集中度上升是經濟發展中的一個必然過程，它反應出企業發揮規模效應和企業品牌附加價值的形成。以中國房地產業為例，市場集中度在過去 10 年不斷提升，前十大開發商的產業集中度從 2009 年的 4.9% 上升至今年的逾 20%；前三十大則從 8% 提升至 32%。

市場結構的成熟度與經濟發展階段有關，以目前中國的經濟發展階段來說，大部分產業的集中度提升仍有空間。以零售業來看，前十大企業集中度由 2013 年的 4.2% 升至 2018 年的 5%；而 2018 年美國實體零售前十大企業集中度為 37%。

研發和技術進步對現代企業來說越來越重要，而研發資源和績效的分布往往更接近一個壟斷型的競爭結構，只有一部分企業會形成優勢。



所以，隨著中國經濟從中高速成長走向中速增長的過渡期，各產業的龍頭企業將會一一形成，許多產業結構將逐漸走向壟斷型的競爭市場。

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趨勢四：房地產作為家庭資產配置的意義下降，股票投資和養老產品普及程度上升

在過去二十年的經濟發展中，中國房地產市場經歷三個階段的驅動，第一是住宅商品化 (房改政策)；第二是城市化 (一、二線城市人口流入和住宅需求)；第三是棚改 (三、四線城市的拆遷)。

而當下中國房市第三個階段的高峰期已結束，房地產的基本面出現，「房住不炒」及「房市不作為短期刺激經濟手段」的政策性轉變，而這將影響市場對房價報酬率的變化。

中國房價的高成長一旦過去，房地產作為家庭資產配置的比重會慢慢下降，投機性需求會減少。同時也會有越來越多的人發現扣除掉資金成本後，投資房產已無法帶來超額報酬，而這個現象在未來五年會漸漸突顯出來。

而作為民眾資產配置的其他選擇，權益投資、養老產品的普及度將進一步上升。