〈分析〉中國經濟成長和「去槓桿」的兩難

雖然中國經濟正深陷美中貿易戰所苦，但由於中國債務問題嚴重，使得中國人行 (PBoC) 在制定貨幣政策時，仍採取較為漸進式控管的手段，一如人行行長易綱所表示的，控制債務比起追求經濟成長更為重要。

今年以來，各數據皆顯示中國經濟成長疲弱，上月公佈的第三季 GDP 成長率跌落至 6%，創下 27 年以來最低，而本月稍早公佈的 10 月出口數據，更是呈現連續三個月下滑的趨勢。

但是，面對美中貿易戰導致的國內經濟衝擊，中國政府仍是反對使用過度的擴張性貨幣刺激政策，儘管中國經濟成長率，由 2000 年代中期的 2 位數成長，已逐漸下滑到目前所面臨的「保 6 防衛戰」，中國政府認為，隨著中國債務規模已高，再冀望透過超寬鬆之貨幣政策來增加流動性，並不是追求經濟成長的唯一解。

根據國際金融協會 (IIF) 數據顯示，目前中國債務規模已超過 GDP 之 300%，為了避免債務泡沫、以及通膨攀升，易綱認為應採取較為溫和漸進的政策。

中國債務規模 (圖：Bloomberg)

易綱沿襲了人行前行長周小川的理念，同意控制債務規模攀升，比起追求高經濟成長更為重要。

因此，相較於美國聯準會 (Fed) 今年以來連續三次調降基準利率，累計降息 75 個基點，中國人行的利率調整政策則顯得較為保守。

中國人行於本月，先後調降了中期借貸便利 (MLF) 利率 5 個基點至 3.25%、以及調降 7 天期逆回購利率 5 個基點至 2.5%，而在上個月最近一次針對「貸款市場報價利率 (LPR)」之決議，則是宣佈維持不變。

中國貸款市場報價利率及 7 天期逆回購利率 (圖：Bloomberg)

由於中國人行並不像美國聯準會 (Fed) 及歐洲央行 (ECB) 等具有獨立的政策決定權，儘管日常的貨幣市場流動性操作，仍取決於人行的決議，但對於基準利率的調整，則必須取得中國國務院之最終同意。另外，人行之政策會議內容亦屬內部保密，並不像其他國家央行，可對外公開供投資人參考。

因此，隨著外資流入規模逐漸增加，市場投資人也在要求人行增加透明度，就像避險基金 Eurizon SLJ Capital 創辦人任永力 (Stephen Jen) 所說的一般：「由於中國正在推動金融市場國際化，因此，人行應該採取更有前瞻性、更為國際化的姿態，以和投資人溝通。」

中國外資規模 (圖：Bloomberg)

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