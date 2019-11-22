【馮冠華專欄】估計恆指今天有望回穩，窄幅上落

11 月 22 日推介 - 中國恆大（3333）

1）上日港股市況總結：恆指週四受壓。指數以全日高位 26588 點 （下跌 302 點）開出後，一度下跌 584 點，低見 26306 點。最終以 26467 點收盤，下跌 423 點。成交金額按日上升約 21% 至約 754 億。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 30 億。北上也維持淨流入，金額約人民幣 6 億。藍籌 2 升 48 跌。



板塊方面，鋼鐵股表現突出，部分內銷食品股也不俗。做空方面，佔大市成交再升至 16.8%。牛熊證街貨最新比例為 60:40，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 55:45。重貨區方面，熊證維持在 27400-27449，牛證則下移至 26000-26049。恆指期貨夜市收報 26531 點，上升 90 點，高水 64 點。港股 ADR 上升 80 點，相等於恆指 26546 點。

簡評：一波未平， 一波又起。香港社運的暴力事件稍為平靜了一點，那邊廂則有報道指中美於今年底前難簽中美貿易協議，再加上美國眾議院通過採納參議院的「人權法」版本，令事態似急轉直下。受這些影響下，恆指週四呈現沽壓，昨天和週三的跌幅，差不多把再之前的三個交易日升幅蒸發。



另外，昨天盤中有兩間公司跳崖式下跌逾 90%，也有新經濟股平安好醫生（1833）的現有股東折讓配股；氣氛甚差下，也令恆指再一次跌穿牛證重貨區。注意跌市下成交金額也不見有何突破，而上證昨天雖然下跌，但 2900 點卻失而復得；同樣地，人民幣離岸價也是先跌後回穩，滬港通南下淨流入資金更不跌反升，從走勢上看，沽壓可能以到位，恆指夜期早段反彈逾百點，希望不是幻象吧！

「人權法」接下來的發展，又是總統先生的表演時間了。香港報章的報道及主流分析，均指他會簽署協議。（點 2 列出可供川普的各種選擇）政治問題筆者自問沒有足夠智慧來評估。注意香港人權法只規定，美國政府每年需就香港自治狀況提交報告，評估香港一國兩制實踐情況是否符合美方預期。至於大家最擔心的，撤銷承認香港特別關稅區地位，權力最終仍是在美國總統而不是直接來自人權法。要出師有名作撤銷，在人權法下裁定香港自治不達標，總統再調整《美國－香港政策法》便可。由此可見，川普若簽署立法，也不代表即時大難來臨。當中關係複雜及變數頗多也。

收盤後公佈季績的美團點評（3690），收入和盈利均在市場預期之上。雞蛋裏挑骨頭是毛利率按季有所下降而已。昨天股價急跌應是和新經濟股板塊走弱有關，估計股價可迅速反彈。中國恆大（3333）宣佈將於 12 月 8 日舉行董事會會議，通過 2018 年度的股息分派方案。這次的公告和 7 月時的公告「討論是否宣佈派發 2018 年股息」有所不同，股價應有正面反應。

2）由於美國眾議院採納參議院通過的《香港人權與民主法案》版本，以最快速度將參議院、眾議院版本香港人權法合二為一，不用花時間啟動兩院協商程序。香港人權法將送到白宮，川普有以下選擇：

（a）在 10 日內（除周日以外）簽署協議，令香港人權法生效

（b） 可不簽署法案，並在 10 日內（除周日以外）撰寫異議書，再交回國會重審

（c）可選擇甚麼都不做，若該時並非國會的休會期，法案會在 10 日後（除周日以外）就自動生效

（d）若香港人權法送達川普後，國會在 10 日內（除周日以外）休會，而川普選擇甚麼都不做，此法案會自動失效，這被稱為「口袋否決」。

3）首屆世界 5G 大會昨天於北京舉行。工信部部部長苗圩在會上表示，現時中國的 5G 網絡基站已經建設了 11.3 萬個，預計年底將達到 13 萬個；自 10 月 31 日 5G 正式商用以來，簽約用戶已經達 87 萬。

中國移動（941）董事長楊杰指，在北京開通了 5,000 個 5G 基站。未來將相應國家發展計劃，在智慧樓宇，遠程醫療等 14 個重點行業打造 100 個 5G 應用示範場景。中國聯通（762）董事長王曉初表示，公司與中電信（728）合作的基站數超過 9,000 個。

聯通已經與 700 多家合作夥伴，共同組建創新聯盟。而中國鐵塔（788）董事長佟吉祿則指，自成立來，中國鐵塔建塔總數達 220 萬個。華為董事長徐直軍料，中國 5G 用戶到 2020 年將超過 5 億。龐大的用戶基數，也在催生中國的 5G 應用。小米董事長雷軍則指，位於北京的智慧工廠即將在 12 月底投產，每分鐘可以生產 60 部手機，效率較傳統工廠提升 60%，並指明年將至少發表 10 款以上 5G 手機。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 55 點或 0.2%，標指及納指則分別下跌 0.16% 及 0.24%。十年期債息在 1.776%。美滙指數在 97.98。紐約期油最新報 58.33 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：美團點評（3690）連續兩季錄得溢利，第三季賺 13.3 億元（人民幣，下同），較去年同期列帳虧損 833 億元大幅改善，也較次季盈利增長 52%。若以撇除公允值變動、股權激勵的非國際財務報告準則基準計，美團點評上季經調整溢利按季增 3 成至 19.4 億元，去年同期則虧損 24.7 億元；經調整 EBITDA 就為 22.9 億元，按季跌 2%，去年同期則虧損 11.7 億元。

中國恆大（3333）發佈公告，將於 12 月 8 日舉行董事會會議，通過 2018 年度的股息分派方案。根據市場估計，按以往 50% 派息比率計算，2018 年的股息應達每股 HK$1.60。

6）新股訊息（信報 、經濟日報）：內地醫藥研發服務平台康龍化成（03759）以上限 39.5 元定價，發售 1.165 億股，集資 46 億元。該公司以每股 34.5 至 39.5 元招股。股分將於 11 月 28 日掛牌。

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