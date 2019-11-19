Aramco取消IPO國際路演 估值依然過高恐是主因

在幾乎全世界繞過一圈之後，沙烏地阿拉伯國有石油公司 (Aramco)(沙烏地阿美) 最後回到國內 IPO，其估值仍遠低於薩勒曼王儲 (Mohammed bin Salman) 2 兆美元的目標價位，而且也因此大減了銷售規模。

據《彭博》報導，在大多數國際理財經理甚至拒絕跟進當前價格之下，阿美石油公司的 IPO，似乎得仰賴當地的投資人。這次的上市計畫，不僅未在美國、加拿大或日本實現，週一投資人也獲得通知，原本計畫於倫敦和其他歐洲城市舉行的路演活動已經取消。

阿美公司將僅在當地證券交易所售出 1.5% 的股份，大約是原本計畫中的一半，估值目標也下探至 1.6 至 1.7 兆美元。沙國當局還特定放寬了貸款限額，以確保有足夠的當地需求，來完成這次的股票出售。

仍將是全球最大上市公司

雖然新的估值，意味著阿美公司將在一定程度上超越蘋果 (AAPL-US)，成為全球最大的上市公司，但實際上，這與王儲最初目標差距甚遠，原本沙國計畫可以依靠上市取得至多 1000 億美元的資金。

如果最終報價處於區間低點，本次募資將無法創下紀錄，將略低於阿里巴巴在 2014 年上市所幕資的 250 億美元。

阿美執行長 Amin Nasser 週日在利雅得，為數百名當地基金經理舉行的演講中，仍大力讚美，稱這對阿美公司來說，會是歷史的一天。

據一位當地投資人表示，考慮到要約價格，阿美公司的最高估值約為 1.7 兆美元，如此，這會讓投資人有些賺錢的空間。

因應本地上市調整規則

同時，由於阿美顯然需要大量依靠本地投資者，來完成上市工作，因此沙國金管局已經允許當地散戶，可融資其現金投資的兩倍，這也是監管機構原本允許規的兩倍之多。

跡象並顯示，雖然公司還在與多家基金談判，但由招股說明書的最終版本，目前還無法確定任何基石投資人 (Cornerstone Investors)，即率先承諾購買的大型機構，其購買股票在上市後會被鎖定一段期間無法出售。

最關鍵的原因還在於估值。國外投資者一直對 2 兆美元以上的估值持懷疑態度，部分人士透露，估值若在 1.5 兆美元以下，他們會很感興趣。

Sanford C. Bernstein 分析師在週日的研究報告中表示，機構投資者不太可能認為當前估值區間具有吸引力，在大多數指標上，此一價格區間比西方石油巨頭更高。

對石油企業前景抱持懷疑，是阿美的高估值預期遭到打擊的重要因素。許多外國投資人擔心，不僅全球經濟正在趨緩，應對全球氣候變化，化石燃料需求增長勢將減緩，並進一步打擊這家石油巨頭的未來。

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