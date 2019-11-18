阿美石油公司公布IPO定價區間 市值上看1.7兆美元

根據週日 (17 日) 公布的上市價格區間，沙烏地阿拉伯國有石油公司

(沙特阿美) (Aramco) 市值可能高達 1.7 兆美元，低於沙國王儲之前設定的 2 兆美元目標。

沙特阿美週日上午發布新聞聲明表示，該公司將出售 1.5% 的股份，約 30 億股。股票的標售價格區間在 30 沙元 (8.00 美元) 至 32 沙元間，據《路透》報導，其 IPO 估值高達 960 億沙元 (256 億美元)，處於區間的高點。

該數字顯示，這家石油巨頭的資產在 1.6 兆至 1.7 兆美元之間。下月的 IPO 可能會超過中國電子商務公司阿里巴巴 (BABA-US) 在 2014 年在紐約 IPO 時募集的創紀錄 250 億美元。

阿美公司將於 12 月上市，該公司上週末表示最多將向散戶投資人出售 0.5% 的股份。自 3 年前擬訂 IPO 計劃以來，這家全球獲利最高的公司的上市猜測和一再延後的消息吸引了不少投資人和市場觀察家的注意。

同時熟悉內情人士指出，阿美公司無意在美國售股。過去該公司曾指出，若要在美國上市，就須遵循美國證券法令 144A 對非美企業在美上市的規定。但如今阿美決定不再遵循該規定，代表它不會在美國售股。

據報導，由於沙國擔心公眾對其財務進行審查以及公司結構複雜，該石油巨頭多次延後原定於 2018 年進行的 IPO。

分析師對該公司的估值從 1.2 兆美元到 2.3 兆美元不等。相比之下，市值最接近沙特阿美美國競爭對手埃克森美孚 (XOM-US) 市值接近 3000 億美元，雪佛龍 (CVX-US) 市值約為 2290 億美元。沙國現任王儲 Mohammed bin Salman 在 2016 年首次宣布將 IPO 時，他說自己相信該公司市值約為 2 兆美元。

沙國王儲 Mohammed bin Salman（圖: AFP）

作為王儲的「願景 2030」計劃的一部分，阿美石油公司的上市旨在為政府籌集現金，以期顯著減少其預算赤字，並讓其經濟能在石油以外更趨多元化。

沙國經濟仍然主要依賴石油出口。徘徊在每桶 63 美元的布蘭特的油價疲弱不振，促使該國的預算赤字擴大。

沙烏地阿拉伯財政部預計，2018 年預算赤字約為 1360 億沙元，約合 360 億美元。《路透》報導，沙國財政部長在 10 月表示，預計到 2019 年，赤字將與上年持平。到 2020 年，財政赤字將擴大至 500 億美元。

沙國 Dalma Capital 基金經理 CEO Zachary Cefaratti 表示，其初步估值符合預期，他計劃以其旗下管理的 2 支基金認購 IPO。

他說：「根據目前的價格區間和持股比例，阿美石油公司將在沙國當地股價指數佔近 10% 的比重，因此沙烏地阿拉伯在 MSCI 新興市場指數中的比重也將增加，」他補充說，這是沙國邁向經濟多元化「正面步驟」。