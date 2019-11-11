阿美IPO招股書顯示 石油需求在未來20年內可能達峰值

據《彭博》報導，根據阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco)(沙烏地阿美) IPO 招股說明書中的一項評估，全球石油需求可能會在未來 20 年內達到頂峰。這表明，沙烏地阿拉伯的看法正在慢慢改變，過去他們長期否認這類需求會達峰值的看法。

阿美公司沒有提供自己的評估，而是使用了研調機構 IHS Markit Ltd. 的預測，此預測認為石油需求將在 2035 年左右達到峰值。在這種情況下，原油和其他油氣屆時的需求增長將「趨於平穩」。

在隨附的圖表中，這家石油巨頭表示，2045 年全球石油需求將低於 2040 年。

儘管阿美公司沒有明確認可這一預測，但將其納入 658 頁的 IPO 招股說明書中，將使其引起全球投資人的關注。招股說明書顯示，公司董事認為，IHS 提供的數據可靠。

招股書還假設了第 2 種情況，是石油過渡到新能源的速度更快，使石油需求到 2020 年代末期達到峰值。

就在 2 月，阿美公司執行長 Amin Nasser 駁斥了人們對石油替代品興起的擔憂，認為這種說法「並非基於邏輯和事實」，並表示，替代品的出現主要是為了應對壓力和炒作。1 年前他在休士頓說，他不會因為「石油需求高峰」而失眠。

兩個月前，沙國石油部長 Khalid Al-Falih 也對此類觀點不屑一顧，強調能源高層的這種看法是一種「誤導」。

像荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell Shell Plc) 及 Total SA 這樣的歐洲巨頭，先前均已表明對石油需求達到頂峰表示擔憂。儘管如此，阿美公司仍可放心，因為做為成本最低的生產商之一，他們反而可能因為需求下滑，而增加市占率。

招股說明書顯示，即使在石油看跌的情況下，需求在 2020 年代後期達到頂峰，到 2050 年，沙國的市占率仍可能由 15% 左右上升到 20%。

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