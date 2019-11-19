晶片市場改善及貿易衝突緩 三星獲利有望明年反彈

市場分析師表示，由於晶片需求的回升及低基期效應，估計三星電子在 2020 年的營業利潤年增率，預計將出現反彈。

根據《韓聯社》旗下金融機構 Yonhap Infomax 對 20 家韓國當地券商的調查顯示，三星在 2020 年前三個月的營業利潤估計落在 6.6 兆韓元 (56 億美元)，年增率將成長 5.3%。

受全球晶片市場復甦的推動，市場最新針對三星 2020 年第一季的獲利預期，較三個月之前之獲利預期，再度上調了 6%。

三星目前是全球最大的記憶晶片和智慧型手機製造商，但由於過去兩年中記憶晶片的繁榮和美中貿易衝突導致需求疲軟，晶片價格也急劇下跌，使得三星電子今年前三季的獲利表現不佳。

然而展望未來，分析師表示，三星有望受益於全球貿易緊張局勢緩解，以及 2019 年記憶體產業走衰之後的晶片需求成長復甦。

韓國投資證券公司 (Korea Investment&Securities) 分析師 Yoo Jong-woo 表示：「由於 5G 網路市場的發展和智慧型手機銷量的增加，三星獲利有望創下佳績，預計半導體、智慧型手機和顯示器市場的需求回升，將推動三星 2020 年的獲利成長。」

在樂觀前景的鼓舞下，三星電子股價在過去一個月上漲了 6.2%，超過了整 3.7% 的漲幅。