衝遊戲影音業務！索尼砸3.8億美元將GSN完全子公司化

索尼 (6758-JP) 在週二 (19 日) 時宣布，他們在美國的子公司索尼影業 (SPE)，已用約 3.8 億美元 (約 414 億日圓) 的代價，從美國大型通訊公司 AT&T(T-US) 手中買下該公司所持有之電視節目製作公司 Game Show Network(GSN)的 42% 持股。在這次交易後，GSN 已成為索尼的 100% 子公司。未來希望透過遊戲與電影的結合，來為公司營收帶來貢獻。

(圖片：Investing.com)

GSN 擁有許多原創節目，特別是他們製作的益智節目相當受到歡迎，在美國當地有線電視擁有許多收視會員。此外，GSN 旗下的 GSN Games，也提供線上遊戲及手遊內容給玩家遊玩。而在這次交易成立後，GSN 頻道也將持續在美國 DirecTV 播放。

過去索尼持有 GSN 58% 的股權，而剩下的 42% 則由 AT&T 所持有。經過這回交易，AT&T 除了在股票交易上獲得約 3.8 億美元收入，加上 1.3 億美元的股利收入後，總共約有 5 億美元的進帳。

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未來 GSN 仍將繼續由索尼影業旗下的索尼影業電視 (SPT) 來營運，也將由 Mark Feldman 來繼續擔任公司董事長與執行長職務。而 SPT 所提供的節目內容，也將因 GSN 所製作的眾多益智節目加入，而變得更加豐富。

索尼表示，由於在這回交易前，GSN 就已經是索尼的連結子公司，所以對本年度 (2020 年 3 月期) 的公司業績影響輕微。