抵制日貨效果顯現？2019南韓對日貿易赤字可望創16年來新低

《韓聯社》日文電子版週一 (18 日) 報導，今年 2019 年南韓的對日貿易赤字，有可能低於 200 億美元，創下近 16 年來的最低水準。主要原因在於南韓半導體產業的不景氣，導致相關日本產裝置設備的進口大減，以及南韓民眾抵制日貨的影響所致。

根據南韓產業通商資源部 (MOTIE) 與南韓貿易協會 (KITA) 的統計數據，南韓 2019 年 1-10 月的對日貿易赤字為 163.66 億美元，較去年同期的 206.14 億美元貿易赤字，大幅減少 20.6%。並創下 2003 年 (155.66 億美元的貿易赤字) 以來的新低。

推測這樣的情勢若持續下去，2019 全年的對日貿易赤字，可望低於 200 億美元，創下 2003 年 (190.37 億美元的貿易赤字) 以來新低。而過去南韓對日貿易的最嚴重赤字紀錄，則是在 2010 年所創下，高達 361.2 億美元。

南韓在邁入 2019 年後，由於半導體產業的業績陷入苦境，在設備等方面的進口量大減。另外受到國際原油價格滑落影響，在石化方面的進口金額也出現大幅減少。

2019 年 1-10 月，南韓對日出口額達 237.46 億美元，年減 6.5%。日本商品的進口額達 401.11 億美元，年減 12.8%。進口減少率創下 2015 年 (14.7%) 以來新高。

特別是在今年 7 月之後，由於南韓民間發起罷買日貨運動，使得自日本進口的汽車、服飾、酒類，以及電子產品等數量大減，也都是消費財進口轉衰的主因之一。

2019 南韓對日貿易赤字 可望創近 16 年來新低！(圖片：AFP)

此外，受到日本政府的嚴格出口管制措施影響，促使南韓政府積極推動自國材料、零件，以及設備等競爭力。未來若出現具體成效，長期下來也很可能影響日韓間的貿易情勢。

就有南韓政府的相關人士指出，這回日本自 7 月開始所採取的嚴格出口管制措施，對該國而言是苦口良藥，但對日本來說反而是咎由自取。雖然今後的不確定因素仍高，南韓打算穩定因應，持續努力提升自國產業的競爭力。