馬來西亞股市跌深求反彈？外資反而愈逃愈遠

「跌深就是買點」，對亞股中表現最差的馬來西亞股市來說，恐怕還不足以吸引投資者，儘管股市估值已跌到近 10 年來低點，但大馬股市還未到調升評級的時候，因為政治風險和疲軟企業獲利前景削弱了買盤，馬股恐怕難以逃脫連跌兩年的命運。

UBP 資產管理亞股投資長 Michiel van Voorst 表示，外資在馬來西亞股市長期以來都在進行減碼，儘管從去年元月高點 1868 點下跌以來，跌幅已超過 14%，但反彈欠缺利多的催化劑，而且獲利周期需要逐步改善。

儘管馬來西亞總理馬哈迪倡言要提振股市，但上任一年多後，卻削減公共支出預算、馬來西亞令吉一路下跌，加上馬哈迪年事已高，外資對馬哈迪的繼任人選有著諸多疑慮，今年以來，馬來西亞股市遭外資撤離超過 20 億美元，成為新興亞洲股市中最大資金流出地。

外資賣超馬股居亞股之首。(來源：Bloomberg)

自從執政黨 Pakatan Harapan 聯盟 2018 年 5 月上台以來，馬國政府擱置了幾個大型基礎建設並削減開支以控制債務後，商業情緒受到打擊，累計一年半以來，富時馬來西亞吉隆坡綜合指數的跌幅超過 12%

目前馬來西亞股市的股價淨值比 (P/B) 為 1.5 倍，接近 2009 年以來的最低水平，同時也低於十年來的平均值，距離去年元月高點，跌幅超過 16%，與市場定義熊市的跌幅 20%，距離不到 4%。

同時，總體經濟數據走弱也影響了大馬股市的買盤，馬來西亞上一季度經濟成長率 4.4％，放緩速度為一年之最；9 月出口更創下了 2016 年以來的最大跌幅。

富時羅素（FTSE Russell）4 月將馬來西亞公債列入觀察名單，預警可能將其自全球公債指數中剔除，若真如此，摩根士丹利預估，外資將自馬來西亞流出近 80 億美元。

但仍有分析師對馬來西亞股市深具信心，瑞銀全球財富管理在亞洲的戰略資產配置中仍偏重大馬股市，股票策略師 Lee Wen Ching 預估收益的潛在成長將推動股價上漲。

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