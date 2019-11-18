韓媒：自7月管制後 日本首度放行液態氟化氫出口至南韓

有多家南韓媒體於 17 日時報導，日本自 2019 年 7 月初開始，針對出口到南韓的三項先進化學品原料實施嚴格管制措施後，首度放行了高純度的液態氟化氫出口至南韓。根據了解，這批原料將供應給南韓三星電子與 SK 海力士兩家半導體大廠。

根據南韓媒體《韓聯社》的報導內容，日本政府在近日收到氟化物生產大廠 Stella Chemifa(4109-JP) 要將液態氟化氫出口至南韓的申請，並通知南韓方面已經核准該批原料的出口許可。

日本政府在 2019 年 7 月初宣布，將針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，用於半導體及 OLED 面板生產的關鍵原料進行嚴格管制。

而從當時開始，日本政府雖然分數次批准了光阻劑、氟化聚醯亞胺，以及氣態氟化氫等原料出口至南韓。但是用於最先進半導體製程的高純度液態氟化氫出口，在這回則是頭一次放行。

液態氟化氫使用於最先進半導體的製程當中 (圖片：AFP)

由於南韓政府對於日本的出口管制措施感到不滿，在 8 月 22 日時宣布不再續簽日韓軍事情報機密保護協定 (GSOMIA)，並表態除非日本放棄相關的嚴格出口管制措施，否則不會考慮續簽 GSOMIA。而依照目前的情勢，該協定將在本週六 (23 日) 的半夜 0 時就會到期失效。

就有看法認為，這次日本放行高純度液態氟化氫出口到南韓，目的就是為了緩和兩國間的緊張情緒，並希望南韓在拒絕續簽 GSOMIA 的態度上有轉圜的餘地。

此外，日前南韓也針對日本的出口管制措施向 WTO 世界貿易組織提出申訴，日韓兩國也正進行協調當中。若日方於出口管制上沒有出現改善，在 WTO 的協調過程中也可能處於不利的立場。