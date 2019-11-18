本週操盤筆記(1118-1122)：Fed 十月會議紀要、拉加德談話、各國11月PMI初值

本週操盤筆記 (1118-1122)

1. Fed 公布 10 月會議紀要：

週四 (21 日) 聯準會 (Fed) 將公布 10 月會議紀要，市場經濟學家正普遍關注，Fed 在 10 月會議上再次宣布降息之後，本份會議紀要上將顯示 Fed 官員對於未來利率途徑之想法，以及鷹、鴿派官員的態度分布。

市場預期，10 月份會議紀要將繼續暗示 Fed 在三度降息之後，下一次降息可能將稍停一段時間，估計 10 月會議紀要上將大幅強調，未來 Fed 的降息態度將需要更多倚賴經濟數據而定。

2. ECB 總裁拉加德發表談話：

週五 (22 日) 新任歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將發表談話，而上週拉加德已召開了 ECB 內部的利率管理委員會會議，討論嚴重的 ECB 票委的內部意見分歧，故市場相當關注拉加德週五 (22 日) 之談話。

據《路透社》此前報導，有 ECB 委員促請拉加德在作出貨幣政策決定時，宜採取更為民主的做法，應該尋求共識，而不應該效法前任總裁德拉吉 (Mario Draghi)，以過半數方式強行通過決定，而據知情人士透露，拉加德已承諾在 ECB 內部出現意見分歧時，將尋求對話。

3. 各主要經濟體 11 月製造業 PMI 初值：

本週包括美國、歐元區、德國、法國、日本等全球主要經濟體，皆將公布 11 月製造業 PMI 初值，其中又以美國、歐元區、德國三大經濟體之狀況最受市場關注。

目前市場預期，美國 IHS Markit 製造業 PMI 將在 11 月繼續反彈，持續居於 50 的景氣分水線之上，也為美國目前仍然穩健的經濟動力，繼續提供支撐。

而歐元區、德國二大經濟體市場也預期製造業 PMI 將在 11 月上升，背後主要也是受到 ECB 的寬鬆政策擴大所帶動，再加上美、中貿易協議氛圍轉趨樂觀，市場預期中國若擺脫貿易關稅束縛，將可望為歐元區、德國等傳統中國貿易夥伴，提供商品需求上的支撐。

4. 澳洲央行公布 11 月會議紀要：

週二 (19 日) 澳洲央行 (RBA) 也將公布 11 月份會議紀要，而此前澳洲央行已於 11 月利率會議上宣布維持利率不變，出乎市場意料之外，此前主流市場經濟學家預期澳洲央行將在 11 月上再降息一碼，以支撐該國經濟。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 在聲明稿上表示，鑑於全球發展情況和澳洲經濟剩餘產能的證據，可以合理地預期，澳洲將需要長期的低利率，洛威並重申，澳洲央航將會在必要時進一步放鬆貨幣政策，以支持經濟的可持續增長。

而值得注意的是，澳洲央行寬鬆的貨幣政策，首先已經影響了房價，墨爾本的房價在 10 月份大漲 2.3%，是近 10 年來最大的單月漲幅，自今年 5 月觸底以來，房價已上漲 6%。

雪梨房價則是緊跟在墨爾本之後，10 個月份雪梨房價上揚 1.7%，自 5 月以來，雪梨房價已反彈了 5.3%。