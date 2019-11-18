虛擬貨幣里程碑 嘉楠耘智11月21日赴美上市

全球第二大比特幣礦機生產商杭州嘉楠耘智計劃於 11 月 21 日在 Nasdaq 掛牌，股票代碼為「CAN」，也是全球第一家比特幣礦機製造商掛牌上市。

嘉楠耘智將自己定位為一家聚焦 AI 晶片研發生產的「半導體企業」及超級運算解決方案供應商，而非簡單又敏感的「礦機製造商」。

在上市公開說明書中顯示，嘉楠耘智這次計劃募集金額將介於 9000 萬美元～1.1 億美元間，每股定價 9 美元～11 美元，與之前傳出募資 4 億美元，縮水幅度高達近七成。

根據第三方機構 Frost＆Sullivan 數據，截至 2019 年上半年，嘉楠耘智是全球第二大比特幣礦機設計與製造商，出售的比特幣礦機運算力占全球 21.9%。

而比特幣礦機銷售是嘉楠耘智的主要營收來源。2017 年、2018 年和 2019 年前 9 個月，嘉楠耘智的比特幣採礦機和其他礦機零組件的銷售收入分別占其總營收的 99.6%、99.7% 和 98.3%。

嘉楠耘智之前曾向港交所遞交上市申請，但港交所行政總裁李小加對於礦機商並不符合港交所「上市適應性」核心原則，回絕所有想在香港掛牌的「礦機生產商」。

這反應出資本市場對「虛擬貨幣」企業核心營運模式的疑慮，由於這些企業主業直接受比特幣等虛擬貨幣價格波動影響，且虛擬貨幣前景並不明確，同時業績具有極大周期性和不可持續性。

也因為虛擬貨幣產業過度依賴比特幣漲跌，市場對於其公司是否能永續經營存有疑，這連帶影響公司評價。所以嘉楠耘智並不希望被局限為「比特幣挖礦大廠」，反而是公開說明書中將自己定位為一家聚焦「AI 晶片」研發生產的半導體廠。

為了降低比特幣波動風險，嘉楠耘智新增 AI 晶片業務。公司高層曾指出，2019 年 AI 晶片營收預計是幾千萬人民幣的水準，計劃用 3 年時間實現礦機和 AI 業務收入比例達到 1：1。

