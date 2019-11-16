Oxford：美股明年幾近持平 但若出現經濟衰退恐跌35%

根據一項最新預測，Oxford Economics 預計全球經濟將在明年上半年穩定下來。

Oxford Economics 團隊指出，「我們認為經濟正在以接近其全新結構性成長的速度觸底反彈。由於人口結構不佳、公共和私人投資多年累積的疲弱以及生產力持續疲軟，都意味著我們將被迫習慣於降低成長。」

Oxford Economics 認為，如果真的出現經濟衰退，則很有可能像是 2001 年的溫和衰退，而不是 2008 年的血腥洗禮。

但 Oxford Economics 也特別指出，金融市場被高估了。它說：「薄弱的定價能力和低落的生產率，雙重壓力意味著獲利前景黯淡，在在警示美股似乎已經漲過頭了。」根據 Oxford Economics 對明年的預期，美股的預期漲幅只有 1%，而債券根本就是零收益。

Oxford Economics 宏觀和投資人服務總經理 Innes McFee 表示，美股大約被高估約 35%。因此，如果出現經濟衰退，相同幅度的修正波可能會衝擊股市，甚至幅度會更大。

他還指出，自 1980 年代以來，全球 GDP 有 7 次放緩 1% 時，7 大工業國集團 (G-7) 的中央銀行平均降息 300 個基點。顯然，它們這次將無法做到這一點，因為目前的平均利率水平在 0.75%。他說：「沒有太多迴旋空間。」也可能是因為政策利率在刺激經濟方面已不再像過去那樣有效。