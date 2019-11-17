第幾次美中接近達成協議了？美股依然反映樂觀情緒再創新高

如果你相信美國政府高官的說法，你很難想像，為何美中一直「接近協議」，卻遲遲還未簽約。但無論如何，美股還是能依據樂觀的進展向上攀升。

據《CNBC》報導，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週再發出樂觀預期，稱美中正「接近」達成貿易協議，刺激道瓊指數週五再漲逾 150 點，再創歷史新高。

近兩年來，股票市場幾乎都會在美中貿易頭條新聞後，隨即跟進反應。其中，特別是庫德洛今年以來已經多次表示令人鼓舞的貿易進展，激起投資人的樂觀情緒。但情況常常是進兩步、退三步，到目前為止，貿易談判並未產生任何具體結果。

這一系列說法，例如：

2 月 28 日，庫德洛聲稱貿易談判取得了「絕佳的 (fantastic)」進展。

4 月 3 日，庫德洛表示取得了「良好的進展」(good headway was made)，並補充說，隨著談判恢復，美國和中國朝協議更進一步。

10 月 4 日，庫德洛預測，在最新一輪的中國貿易談判中，可能會有一些「積極的驚喜 (positive surprises)」。

川普於 10 月 11 日表示，美國已與中國達成實質性的第一階段協議。

10 月 17 日，庫德洛說，達成貿易協議的動力很大。

10 月 18 日，川普表示，他希望美中貿易協定將於 11 月中旬簽署。

10 月 21 日，川普表示，美中貿易協定進展順利。

11 月 8 日，川普表示，中美即將達成協議。

11 月 14 日，庫德洛表示，兩國正在接近達成貿易協議。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matthew Maley 在週五的報告中說：「我們終於與中國達成貿易協議…… 據川普政府的幾位高級成員稱!!!! 等一下，這不是他們一個星期前、兩個星期前、三個星期前等等的話嗎？實際上，這並不是他們在 4 月底所說的更大交易的消息嗎？」

Maley 指出，在當前程式交易主導的情況下，股市一直上揚不太令人意外。但是，這種反彈的可持續性，實在令人懷疑。

Leuthold Group 上週發布研究報告指出，自 2009 年 3 月 9 日展開的本輪牛市，總回報率來到了 472%，為史上最佳。但首席投資策略師 Jim Paulsen 認為，本輪牛市一直未死的重要原因，是市場上總有因素讓投資人恐懼，帶來「驚驚漲」。

他表示，這也就代表投資人始終保​​持著大量的現金部位，作壁上觀，後者反而成為了一種有利的緩衝工具，並且可以在未來幫助推動市場繼續走高。政策制定者也不斷地拋出刺激政策，因為在他們看來，感覺復甦可能很快就要結束了。