業內專家：南韓半導體商應致力投資設備 而非進口替代

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年11月12號16點11分

《Sangyo Times》首席編輯 Izumiya Wataru 於 11 月 11 日表示，韓國半導體公司需要專注於下一代記憶體晶片和設備，而非將半導體原料如氟化氫等，實行進口替代。

週一 (11 日) 南韓半導體業界在首爾召開一場半導體原材料產業研討會，南韓半導體業內的產業專家在該論壇上表示：「儘管南韓半導體公司能夠透過耗時 10 至 20 年的研究和開發，來趕上日本同業長達一個世紀的技術實力，但它們最終仍可能會敗在設備上。」

一名專家表示：「氟化氫相當稀有，日本的氟化氫不能用純度更低的中國和俄羅斯的氟化氫取代。另外，即使成功地自行開發了光阻劑，讓現行設備與這些光阻劑結合仍需要長達三到五年的時間。」

「這也是韓國企業需要繼續投資設備的原因，因為這些設備會帶來高附加價值及長期的利潤。」

目前，佔全球半導體總體需求 60% 的中國計劃至 2025 年將該產業的自給率提高五倍至 70%。

此外，英特爾 (INTC-US) 也將開始批量生產 144-layer SSDs。而明年，主導全球代工產業的龍頭台積電仍將繼續維持其領先地位。

Izumiya 指出，這些因素會動搖韓國透過使用日本原料、組件和設備製造中間產品並將其在中國轉為成品的東北亞價值鏈。

Izumiya 繼續說：「在這方面，韓國公司需要繼續與日本原料供應商合作，日本供應商是韓國半導體產業中僅次於美國同業的第二大投資者，同時致力於先進的記憶體晶片和設備」

Izumiya 補充：「中國的計劃對以半導體出口為主體的韓國經濟構成了重大威脅。因此，韓國和日本需要更加緊密地合作，日本政府也應立即停止實施原料的出口限制」