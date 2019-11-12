業績展望生虞 歐司朗盼股東接受AMS 50億美元收購邀約

全球汽車產業疲軟導致 2019 財年營收表現不佳，德國照明技術製造廠歐司朗 (Osram) 宣布將削減成本且不支付股息，同時希望股東接受奧地利晶片製造商 AMS 的 50 億美元收購報價。

在截至 9 月的財年中，歐司朗宣布淨虧損達 3.43 億歐元 (約 3.8 億美元)，較去年同期獲利 1.88 億歐元大幅衰減，主要受到全球汽車產業疲軟，和一般照明與行動裝置市況不佳等因素影響。該公司此前預計，全年營收將衰退 11%-14%，並認為全球汽車產量不會在短期內恢復。

歐司朗於聲明中表示，從董事會角度來看，每股 41 歐元的收購價格對於該公司來說尚屬適當，並敦促股東於在 12 月 5 日前接受收購報價。

歐司朗表示，裁員、提高資金運用效率之舉措，以及收購相關成本為該公司帶來 1.31 億歐元費用，為提升業務表現，歐司計劃進一步，計劃在 2017 年至 2021 年間削減約 2.2 億歐元成本。

此外，由於公司業績表現下滑，歐司朗對其中國合資公司進行 1.71 億歐元的商譽減損，並稱將在兩年後實現中期目標。

關於業務合併後續事宜，歐司朗表示，雙方在業務合併要點上已達成部分共識，例如直到 2022 年，該公司將保護德國公司員工免受合併後的裁員行動影響。

AMS 在本月稍早再次嘗試收購歐司朗，以每股 41 歐元的最新報價，企圖說服股東、德國管理層以及工會讓步，並稱雙方業務合併將產出超過 3 億歐元的合作效益，透過結合彼此市場優勢與技術，雙方收入估將達到 50 億歐元。

AMS 持續不懈收購歐司朗，主要希望能減少對蘋果智慧手機的依賴，擴大於汽車產業的發展規模。歐司朗在紅外線 LED 和邊射型雷射 (Edge Emitting Laser) 等技術領先市場，AMS 可藉此完善照明模組產品線，成為光學半導體市場領先者，為自動駕駛汽車提供更加優良的傳感器和照明系統。