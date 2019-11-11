韓國財長：力拚明年GDP突破2.3% 12月公布明年發展方向

韓國經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基週一 (11 日) 表示，韓國政府將盡力在明年創造超過 2.3% 的經濟成長率。

洪會作出上述承諾，並提及國際貨幣基金組織 (IMF) 和經濟合作暨發展組織 (OECD) 近期對韓國成長的預測有所改善。IMF 及 OECD 分別預測，直至 2020 年，韓國經濟將成長 2.2% 和 2.3%。

在全球經濟放緩的前提下，佔韓國出口五分之一的半導體仍處於週期修正階段。

韓國最大的記憶體晶片製造商三星電子及 SK 海力士在 2018 年便占據全球記憶體市場的 60% 以上。

洪在記者會上表示，「我對明年的經濟既不過於樂觀也不悲觀」，並指出當局政府計劃在 12 月中旬發布 2020 年成長前景。

今年 7 月，韓國以出口和投資疲軟為由，將今年的經濟成長預測從去年 12 月的 2.6% 至 2.7% 下調至 2.4% 至 2.5%。

而洪上個月更表示，韓國的經濟成長可能會降至 2% 至 2.1%。

洪指出，韓國政府將提出一系列促進經濟成長的措施，並以中長期為基礎做出努力，以確保成長動力。

韓國也意圖促進大數據、5G 網路服務、智慧工廠、生物保健、人工智慧、氫經濟和其他創新領域，作為新的經濟成長引擎。

洪指出，在韓國私人部門投資放緩的情況下，明年財政支出的增加將在支持創新成長和弱勢族群方面發揮關鍵作用。

今年 8 月，韓國提出了創紀錄的 513.5 兆韓元 (4237 億美元) 預算案，以刺激經濟成長。

擴張性預算相較 2019 年增加了 9.3%，而預算提案也已連續第二年成長超過 9%。

預計到 2020 年，韓國的國債將佔其 GDP 的 39.8%，並在 2023 年提升至 46.4%，而洪則表示，債務仍將處於該國可以管理的水平。