電動車帶動 韓國銅箔製造商計劃積極擴產

有賴於電動車的發展，韓國的銅箔製造商 KCFT、Iljin Materials 近期因不斷增長的市場需求，正計劃開始擴大產量。

KCFT 全球最大銅箔、柔性覆銅層壓板生產商，旗下產品主要用於電動汽車應用的鋰離子電池。

透過擴大位於南韓井邑市的工廠，KCFT 預計明年產量將從 20000 噸增加到 30000 噸，擴產幅度高達 5 成。

另外，由於 Iljin Materials 位於馬來西亞的新工廠也將開始運營，故 Iljin Materials 預計，產量也將從今年的 25000 噸提升至明年的 45000 噸，產量增幅則高達 8 成。

由於銅箔是電動車中的電池不可或缺的原料，故隨著電動車市的快速擴張，銅箔的需求也勢必提升，然而，業內專家也指出，雖然韓國製造商正計劃開始擴產，但估計銅箔的供給目前可能仍無法跟上需求。

專家預測，即使銅箔生產商已經開始擴大生產設施，但供應短缺仍將持續一段時間，因韓國電池製造商包括 LG 化學，三星 SDI 和 SK Innovation，皆預計明年將增加 50 GWh 的產能。並將另外增加 25000 噸銅箔的需求。

如果按計劃完成產能擴張，韓國銅箔製造商明年將提升約 40000 噸銅箔的產量，其中 Iljin Materials 將貢獻 20000 噸、KCFT 為 10000 噸而 Doosan Solus 則為 10000 噸。

然而，須至明年第二季，Iljin Materials 和 Doosan Solus 的工廠才能 100% 營運，預計韓國銅箔製造商僅能額外生產 25000 噸。

目前，全球電動車銷量為 26.5 萬輛，佔整體汽車市場的 4.0%，專家認為，如果電動汽車製造商透過推出新車型使競爭加劇，那麼銅箔的供需失衡問題將會更加嚴重。

韓媒《Business Korea》 引述市場觀察家預測，估計市場銅箔需求將從 2018 年的 34000 噸激增至 2025 年的 385000 噸。