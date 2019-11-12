日本JDI將生產行動裝置用指紋感測器

《日刊工業新聞》週二 (12 日) 報導，正經營重建中的日本中小型面板廠 JDI (6740-JP)，預計在 2019 年內展開智慧型手機所使用的指紋感測器生產，JDI 為減少對智慧型手機所使用液晶面板的過度依賴，也計畫將指紋感測器與 OLED 面板，定位為公司新事業。

由於行動支付的日益普及，在資安方面的需求也隨之提升。JDI 為因應市場需求，將應用現有的顯示器技術，於日本愛知縣東浦工廠生產指紋感測器。

(圖片：Investing.com)

東浦工廠所生產的，是用於智慧型手機與平板等的電容式指紋感測器。有別於過去的矽基板，因使用玻璃基板之故，要增加感測面積也較為容易。也能以較低成本，來實現整隻手指的感測。加上玻璃材質的高透光特性，在與顯示器結合後，也可增加產品賣點。

目前 JDI 的指紋感測器，在住家等所使用的指紋感應門鎖上有一定實績。不過因為這塊市場規模有限，為擴大需求，JDI 也與國外生產智慧型手機的廠商們合作，共同研發行動裝置所使用的指紋辨識產品。

未來指紋感測器的接單量若順利增加，東浦工廠的產能或許將難以應付。在 2020 年度之後，目前以智慧型手機用面板生產為主的日本千葉縣茂原工廠，也有可能加入增產行列。

與指紋感測器同樣受到 JDI 期待的 OLED 面板事業，預估在 2019 年 11 月內開始生產蘋果 (AAPL-US)Apple Watch 所使用的 OLED 面板。而目前停工中的 JDI 白山工廠 (日本石川縣)，也有可能投入 OLED 面板的量產。