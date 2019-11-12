南韓10月造船業訂單金額、噸數 逆轉中國站上第一

《韓聯社》週二 (12 日) 報導，據英國船舶顧問公司 Clarkson Research Services Ltd. 在 11 月 12 日所公布的調查資料，南韓造船業在 2019 年 10 月的訂單量達到 129 萬 CGT (修正總噸，Compensated Gross Tonnage)，較去年同期成長 324%。同期訂單金額年增 287% 至 26 億美元。

南韓造船業的接單內容，多以高附加價值的船舶種類為主。在 2019 年 8 月時，南韓造船業的接單金額雖站上全球第一，然而訂單量卻低於中國。不過到了同年 10 月，南韓繳出 2019 年的最佳成績，在訂單量以及訂單金額雙雙超越中國而站上第一名的寶座。

南韓 10 月造船業訂單金額、噸數 逆轉中國站上第一 (示意圖) (圖片：AFP)

2019 年 10 月全球的船舶下單量達到 150 萬 CGT，而光是南韓就搶下了 86%。其中包含 4 艘液化天然氣載運船 (LNG Carrier)、1 艘超大型油輪 (VLCC)、11 艘超大型貨櫃輪 (ULCS) 等高附加價值船隻，以及 1 艘液化石油氣載運船 (LPG Carrier)。

在 2019 年 1-10 月，南韓造船業的累計訂單金額達 159.7 億美元，持續全球第一的寶座。之後為中國的 136.7 億美元、義大利的 74.7 億美元，還有日本的 44.9 億美元。

而同時期 (2019 年 1-10 月) 南韓的訂單量達 695 萬 CGT，由於全球整體訂單量減少，較去年同期減少 35.2%，不過仍超越中國的 611 萬 CGT，在 10 月時逆轉中國站上全球第 1，第 3 名則是日本的 293 萬 CGT，第 4 名為義大利的 114 萬 CGT。