海運高低硫油價差擴大 長榮將成脫硫塔效應最大受惠者

美中貿易戰恢復談判後，終端需求逐漸回溫，帶動貨櫃航商市況轉強，市場關注 2020 年即將上路的低硫油令對航運業者的衝擊，可留意到，長榮 (2603-TW) 是國內航商安裝脫硫塔比重最高者，依長榮規劃，安裝比重占總船隊 60%，法人指出，明年高低硫油價差擴大，相對其他航商，長榮將可直接受惠，脫硫塔效應可望於 2020 年發酵。

2020 年起低硫油令上路，法人指出，據新加坡航運協會統計，新加坡供應的船舶燃油將產生明顯的變化，初期低硫油的需求大增，重油需求下滑，兩者價差初期擴大，World Fuel Service 預期，今年至 2021 年的價差為每噸 172 美元、233 美元和 196 美元，因此，長榮從明年起，受燃油成本上漲的衝擊相對同業較小。

除了限硫令的限制，由於大船下水已近尾聲，使市場殺價的情況逐漸減少，再加上國際環保法規上路，將墊高新船及營運成本，目前航商訂購新船評估更加謹慎，整體供需趨於平衡，貨櫃海運產業結構正持續好轉。

日前長榮把握低船價時，適時擴充船隊，有利後續獲利表現，受到法人看好。

長榮董事長張正鏞說明，現有長榮有船隊運能全球第 7，市占率 5.5%，其中有 114 艘自有船舶 (運能占 45%)、93 艘租賃船 (運能占 55%)，下半年起將有新船陸續加入，年底前將增 8 艘，2020 到 2022 年交船 55 艘船，屆時集團總運能將從目前的 127.71 萬 TEU 增至 166 萬 TEU，增幅近 30%，由目前全球排名第 7 直逼第 5，長期成長動能無虞。

在長期成長趨勢下，長榮今日股價相對其他航運業有撐，力守紅盤之上，7 月以來外資已加碼達 5.2 萬張。