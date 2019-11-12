〈財報〉英飛凌2019財年Q4營收獲利皆符合預期

德國半導體大廠英飛凌 (Infineon) 於週按 (12 日) 公佈 2019 會計年度第四季 (至 9 月 30 日止) 及全年財報，雖第四季營收較上季度增長 2%，達 20.62 億歐元，符合市場預期，但整體毛利率卻由去年同期之 39.7%，下滑至 35.5%，部門毛利率則由 19.5%，下滑至 15.1%。

由於汽車市場需求不振，英飛凌預估未來成長將逐漸趨緩，但儘管今年以來全球經濟疲弱，英飛凌全年表現仍達到市場預期，因此，英飛凌財報公佈後，股價大幅上漲，於開盤即大漲 6.58%，達每股 19.73 歐元。

英飛凌股價 15 分鐘 k 線圖

基於 IFRS Q4 2019 財報關鍵數據

營收報 20.62 億歐元，較前季增加 2.3%，並較去年同期增加 0.7%。

部門營運結果 (Segment Result)，也是其營業利潤指標報 3.11 億歐元，較去年同期下滑 22.25%。

部門毛利率 (Segment Margin)，也是其營業利潤率指標報 15.1%，較去年同期 19.5% 下滑。

整體毛利率報 35.5%，較去年同期之 39.7% 下滑。

基於 IFRS FY 2019 財報關鍵數據

營收報 80.29 億歐元，年增 6%。

部門營運結果 (Segment Result) 報 13.19 億歐元，較去年之 13.53 億歐元下滑 2.5%。

部門毛利率 (Segment Margin) 報 16%，較去年之 17.8% 下滑。

2020 財年 Q1 財測

Q1 營收成長率預估下滑 7%，降至 19.17 億歐元。

Q1 部門毛利率預估將下滑至 13%。

英飛凌執行長 Reinhard Ploss 表示，今年營收成長，主要來自功率半導體於可再生能源發電之應用、以及消費性電子產品感測器之需求上升，但是，由於全球汽車市場不振，以及政經環境充滿不確定性，未來短期內很難見到市場回溫，因此，執行長表示未來兩個季度內，英飛凌之營收及毛利率增長皆將受到挑戰。