美銀調查：九成投資者看好亞洲股市 科技半導體受青睞

美國銀行 8 月份的基金經理調查顯示，儘管基金經理們對全球經濟放緩的擔憂日益加劇，但對亞洲股市的信心卻保持堅挺。此次調查訪問了 197 名基金經理，他們總計管理著 4750 億美元資產。

數據顯示，淨 41% 的受訪者預計全球經濟將走弱，較上月的 31% 顯著上升，主要歸因於對美國勞動力市場降溫和消費疲軟的擔憂。對於日本以外的亞洲地區，有淨 31% 的受訪者預期經濟增長將放緩，較 6 月略有惡化。

儘管經濟前景承壓，調查顯示，約九成 (90%) 的投資者仍預計未來 1 年亞洲股市將走高。他們認為企業獲利仍有提升空間，且普遍共識的盈利預期尚未被視為過高。美銀分析師指出，「市場回報預期依然堅韌」。

投資者對中國經濟前景的信心顯著增強，預計增速放緩的人數從 7 月的淨 10% 下降到僅淨 3%。這得益於市場預期政策將進一步放鬆，以及預計更多中國家庭將把儲蓄轉向可自由支配的支出和投資，這有助於提振經濟和股市表現。

然而，分析師也提醒投資者，對中國股市的長期結構性挑戰仍保持警惕。

在地區偏好上，日本市場因企業改革和日本央行預計於 2026 年初升息的預期，持續穩居最受青睞市場首位。中國大陸及香港地區股市躍升至第二位，其次是台灣和南韓股市。印度市場則因美國關稅擔憂而跌至末位，與幾個月前受熱捧的狀況形成鮮明對比。