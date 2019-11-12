看好削減成本 Jefferies上調特斯拉目標價至400美元

Jefferies 分析師於週一 (11 日) 上調電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 目標價，由原先之 300 美元調高至 400 美元，並維持「買進」意見不變。因應分析師看好特斯拉未來前景及股價走勢，週一 (11 日) 早盤股價上漲 2.7%。

Jefferies 分析師 Philippe Houchois 在研究報告中指出，根據日前特斯拉 (TSLA-US) 所公佈之第三季財報中顯示，公司削減成本有成，促使獲利表現優於預期。第三季汽車毛利率為 22.8%，較 2018 年之 18.8% 大幅增加。

特斯拉 (TSLA-US) 毛利率之增加，可歸功於平價系列 Model 3 之銷售，Model 3 自推出以來，價格已下降 13,500 美元，而每台之毛利卻只下降 4,700 美元，顯示出對成本之嚴格控管。除此之外，近日特斯拉於上海之超級工廠 (Gigafactory) 亦進入試生產階段，未來將有望進一步削減成本。

特斯拉於週一 (11 日) 收盤價為 345.09 美元，上漲 2.36%。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片：investing.com

另外，今年以來，特斯拉進行了一連串的組織重整計畫，包括裁員以及關閉實體門市等，便是為了降低營運支出，分析師預估 2020 年，特斯拉全年 EBIT 將成長 24%，達 16 億美元。且特斯拉第四季資本支出，將預估維持在 5.5 億 - 6 億美元，全年度則將控管在不超過 15 億美元。

分析師亦預估由於 Model 3 銷售穩健成長、以及新款休旅車 Model Y 的推出，特斯拉於未來三年銷售額，每年將有望成長 25%，也就是說，於 2022 年底，特斯拉之年營收預估可達 470 億美元，三年成長率達 100%。

各種因素皆支撐分析師將特斯拉每股目標價，由 300 美元上調至 400 美元，並維持投資評等為「買進」。此目標價較目前特斯拉股價 345 美元左右，高出 15%，亦較 2017 年 6 月 23 日所創下之歷史高價 383.45 美元，高出 4%。

400 美元目標價為分析師 Houchois 對特斯拉股價所預估之基準情境預測 (base-case scenario)，他表示，若營收成長速度加快、且獲利能力優於預期，則目標價有望達 500 美元，反之，若生產延後導致獲利不佳，則特斯拉將必須仰賴資本市場以取得外部資金，屆時股價將有可能下降至每股 150 美元。