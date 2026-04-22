鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 05:57

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周三 (22 日) 盤後公布 2026 會計年度第一季財報，儘管營收低於市場預估，但獲利優於預期，盤後股價一度跳漲約 4%。

今年以來，特斯拉股價表現落後其他大型科技股，截至周三收盤已下跌 14%。其核心電動車業務持續面臨全球競爭壓力，包括來自中國比亞迪 (BYD) 與小米等對手。

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根據財報聲明，特斯拉第一季營收較去年同期 193 億美元成長 16%。其中電動車業務營收也年增 16%，達 162 億美元，高於去年同期的 140 億美元。公司在財報中確認，將為 Model Y 休旅與 Model 3 推出「更平價版本」。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：223.9 億美元 v.s. 226.4 億美元

調整後 EPS：0.41 美元 v.s. 0.37 美元

過去一年，隨著競爭對手推出技術更先進、價格更具競爭力的車款，特斯拉產品線逐漸老化，面臨挑戰。

此外，執行長馬斯克 (Elon Musk) 與川普政府的合作及其具爭議性的政治言論，以及對極右派政治人物的支持，也引發消費者反彈。

本月稍早，特斯拉公布第一季交車量為 358,023 輛，低於前一季，年增約 6%。過去兩年公司年度交車量均出現下滑，其中去年同期下降部分原因為 Model Y 產線升級導致生產中斷數周。

第一季淨利為 4.77 億美元，或每股 0.13 美元，高於去年同期的 4.09 億美元、或每股 0.12 美元。

不含環保監管信用額度 (regulatory credits) 的電動車毛利率為 19.2%，高於去年任何一季。公司表示，毛利率提升主要受惠於平均售價上升及因材料成本降低的單車成本下降。

公司同時指出，關稅相關的「一次性利益」及電動車保固項目，也對獲利帶來支撐。今年 2 月，美國最高法院推翻了總統川普大部分關稅政策，企業目前正向聯邦政府申請退款。財務長 Vaibhav Taneja 於財報電話會議中指出，公司尚未從最高法院裁決中獲得實質利益。

在能源業務方面 (包括太陽能與儲能系統)，特斯拉第一季營收為 24.1 億美元，較去年同期的 27.3 億美元下滑 12%。

押注自駕與機器人

馬斯克正試圖轉變市場對公司的看法，將焦點放在自動駕駛與人形機器人。目前公司在德州測試少量無人駕駛叫車服務，但營收仍高度依賴電動車銷售，且尚未推出可用於 Robotaxi 的車型。

特斯拉今年 1 月表示，將停止生產 Model S 與 Model X，並將加州 Fremont 工廠轉用於生產 Optimus 人形機器人。公司周三表示，「第二季將開始為首座大規模 Optimus 工廠做準備」，目標首條產線年產 100 萬台機器人。

值得注意的是，馬斯克過去曾多次設定雄心目標，但未如期達成。

第一季資本支出大增 67%，達 24.9 億美元，高於去年同期的 14.9 億美元。