WSJ：WeWork尋找新任CEO人選 與T-Mobile雷格爾接觸

根據《華爾街日報》週二 (12 日) 報導，有消息來源透露，美國共享辦公室服務龍頭的 WeWork，為尋找新的公司執行長人選，已與美國第三大行動通訊公司 T-Mobile (TMUS-US) 執行長 John Legere 接觸。

(圖片：Investing.com)

WeWork 營運母公司 We Company 創辦人兼公司執行長的紐曼 Adam Neumann，在日前因 IPO 計畫失利而下台。為尋找可讓公司穩定下來的新任執行長，該公司也持續不斷的物色適合人選。

另外，在 WeWork 於 2019 年 9 月底撤回 IPO 計畫後，資金陷入嚴重問題的 WeWork 也接受了來自軟銀集團 SBG(9984-JP) 的金援。

WeWork 創辦人紐曼 (圖片：AFP)

消息來源指出，WeWork 所尋找的公司執行長人選，似乎最快在 2020 年 1 月就可走馬上任。但是目前還不確定未來的公司執行長一職，是否將由雷格爾接任，還是今後會有其他更加合適的人選出現。

軟銀旗下的行動通訊公司 Sprint (S-US) 與 T-Mobile 在 2020 年完成合併後，預估雷格爾將會有大筆進帳。

與 WeWork 創辦人紐曼相同，雷格爾同樣以大膽作風聞名。過去雷格爾就曾在推文上口無遮攔的批評對手，在穿著打扮上也有別於傳統的公司經營者，曾經身著 T-Mobile 代表色調的桃紅色 T 恤，並留著及肩長髮上台或出席會議。以大型企業來說，是相當異類的存在。