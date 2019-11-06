穩定中國電池供應 特斯拉可望與寧德時代合作

今 (6) 彭博社引述消息人士透露，特斯拉已經與中國電池龍頭寧德時代達成一項初步協議，寧德時代最早將從明年開始為中國製的特斯拉電動車供應電池。此外，雙方還正在商討在全球合作的可能性，目前特斯拉電動車的電池供應依賴日本松下。

報導指出，早在今年 8 月，特斯拉 CEO 馬斯克與寧德時代董事長曾毓群會晤約 40 分鐘，隨後兩家公司達成一項不具約束力的交易。知情人士指出，雖然最終協議有機會在 2020 年中簽署，但並不保證一定能簽成。

一旦成功合作，寧德時代的電池將可成功打入特斯拉上海工廠出產的 Model 3 供應鏈中。不過兩家公司仍需確定合作細節，如特斯拉將採購多少電池。目前上海工廠採用的電池為松下和 LG 化學所製造。此外，針對全球供應合約的可能性，雙方也正在洽商中。

特斯拉上海超級工廠 (圖片: AFP)

能確保在中國有足夠電池供應 (這是電動汽車最貴的零組件之一)，對於馬斯克擴大特斯拉在中國的市占至關重要。若中國能產出足夠供應量的電池給本土市場所用，特斯拉將可減少對於進口電池的依賴，這可以減少成本與海外運輸風險，當然特斯拉此舉也有利於中國的電動車電池產業發展。

對於該消息特斯拉、寧德時代、LG 化學，及松下均不評論。

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