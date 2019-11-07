神速！特斯拉上海工廠建廠不到一年即能交車

週四 (7 日) 特斯拉培訓學院高級經理劉洋表示，特斯拉中國製 Model 3 預計今年年底開始小規模交車，明年第一季則會大規模交車。

此外，特斯拉也在中國官方微博公布中國製 Model 3 車型的照片，已顯示上海工廠已完成整車的組裝，意味著只要取得中國政府的銷售許可，中國製特斯拉即可在中國銷售。

圖片: 特斯拉中國官方微博

目前，在特斯拉中國官網上，進口的 Model 3 標準續航升級版已經下架，取而代之的則是由中國製造的相同版本。而特斯拉的中國版 Model 3 標準續航升級版的售價之前進行上修，達人民幣 35.58 萬元，基礎版輔助駕駛功能列入標準配備。

圖片: 特斯拉中國官方微博

從官方圖中 (上圖) 可以看出中國製與進口版本的車尾設計大致相同，主要的變化是在中國製的車尾左側加入「特斯拉」的中文 LOGO，跟進口版本做出不同區別。

另一個值得注意的焦點是，這張宣傳圖片可以發現，是拍攝於特斯拉工廠內部，圖中的藍色中國製 Model 3 正在進行充電，並已處於待測試的階段。

根據 EV Sales 的統計指出，9 月全球電動車銷售量再度出現下滑，總銷售量達 183,393 輛，年減 8%。而一直處在成長趨勢的純電動車類型，也出現 1% 的微跌。

不過即使是在這大環境不佳的形勢下，特斯拉全線銷售車型仍全數上漲。其中，Model 3 的 9 月銷售量接近歷史最高紀錄，較 6 月份的最高點 (39,632 輛) 只差 431 輛。

其它兩款車型中，Model X 的月度銷售量排名上漲兩名，而 Model S 也重新返回前 20 榜單。無論是單月銷售量，還是今年前 9 個月的累計銷售量，特斯拉都遙遙領先其它企業。