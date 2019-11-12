十年內取代 iPhone！蘋果計畫 2022 年推首款 AR 頭戴式耳機

矽谷媒體 《The Information》週一 (11 日) 報導稱，蘋果 (AAPL-US) 計畫在 2022 年發布其首款 AR 頭戴式耳機，2023 年發布一款更小的設備 AR 眼鏡。

外界一直傳言，蘋果蘋果積極布局擴增實境 (AR) 技術，希望創造取代 iPhone 的夢幻逸品，但確切的上市日期尚未明朗化。

矽谷媒體 《The Information》引述消息人士報導，根據蘋果負責 AR 和 VR 專案副總裁 Mike Rockwell 主持的會議內容，披露包括 AR 頭戴式耳機與 AR 眼鏡設計與功能新細節。

該報導揭露，可能是由於研發技術的困難，蘋果 AR 頭戴式耳機問世時間從 2020 年推遲至 2022 年。

除了新的時間表，蘋果 AR 頭戴式耳機新細節披露，其代號為 N301。據稱，蘋果這款產品類似於今年 5 月臉書發布的虛擬實境頭盔 Oculus Quest 精簡版。

該產品具備 AR 和 VR 功能，使用外部攝影機來繪製周圍環境，並有一個高解析度顯示器來顯示資訊，並將虛擬物體與現實世界融合在一起。

此外，蘋果還計畫發布一款更小型的 AR 眼鏡。與頭戴式耳機不同的是，這款眼鏡將可長時間佩戴。

蘋果 AR 眼鏡原模型。(圖片：翻攝 9to5mac)

據消息人士透露，目前的模型看起來就像昂貴的太陽眼鏡，厚重鏡框裡裝著電池和晶片。蘋果正在研究在佩戴者使用 AR 時變暗的鏡片，這能向他人發出訊號，表明使用者正在忙於其他事情。

蘋果高階經理們表示，他們認為這些設備可能約 10 年內取代 iPhone。

隨著智慧手機市場的成熟，蘋果和許多其他科技公司都將擴增實境 (Augmented Reality, AR) 和 VR (Virtual Reality,VR) 視為行動設備後的下一個關鍵舞台。

蘋果多年來一直在 AR 和 VR 領域積累資源，從併購企業、採購技術，並讓旗下更多員工投入到此項目中。

蘋果的競爭對手微軟已推出 HoloLens 混合實境裝置，臉書推出 Oculus Rift S 和 Oculus Quest 兩款 VR 頭盔，Google Chrome 瀏覽器傳出將支援 AR 與 VR 裝置，還推出 VR 領域平台 Daydream。

然而，由於受眾少與使用率低，Google 的 Daydream 宣告失敗，目前蘋果似乎在等待時機，而不是急於進入市場。