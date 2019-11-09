硬槓迪士尼、蘋果等串流媒體 投資人相信Netflix撐得住

Netflix (NFLX-US) 描述英國女王伊麗莎白二世的影集《王冠》(The Crown) 第 3 季本月即將首播，正好與蘋果 (AAPL-US)、迪士尼 (DIS-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型競爭對手的串流媒體服務直接對壘。

但投資人似乎認為，Netflix 將承受得住這些威脅。

Netflix 股票在過去 2 週中出現強勁反彈，自 10 月下旬以來，在公佈優於預期的業績後，股價至今上漲超過 10%。

Netflix 創辦人暨首席執行長 Reed Hastings 誓言將提供更多新節目，以保持 Netflix 的競爭優勢。

Reed Hastings 在《紐約時報》的 DealBook 會議上表示，「我們計劃會再增加一些支出。」他補充說，相信消費者會訂閱許多不同的串流媒體產品，但最終將在 Netflix 上花費最多的時間。

但是 Hastings 需要更多的熱門節目來保持訂戶的興趣，而且據以證明今年調高的訂閱價格比競爭對手要貴是合理的。

Netflix 目前最便宜的套餐是每月 8.99 美元。現在，標準方案價格為 12.99 美元，高級服務價格為 15.99 美元。

蘋果是全球最有價值的上市公司，剛剛推出 Apple TV+，這項服務的每月費用僅 4.99 美元。迪士尼準備在 11 月 12 日推出 Disney+，每月費用僅為 6.99 美元。

可以理解的是，Netflix 的投資人對新的競爭感到緊張，特別是因為該公司還必須與亞馬遜的 Prime Video 服務、迪士尼支持的 Hulu，以及明年陸續推出的更多新串流媒體服務抗衡，其中最著名的是來自 Comcast (CMCSA-US) 的 HBO Max 和 NBC Universal 擁有的 Peacock。

Netflix 正因這些新服務流失大量內容。迪士尼幾乎將其所有電影和電視節目從 Netflix 上撤下。HBO Max 最近獲得了 1990 年代情境喜劇「六人行 (Friends)」的版權，這過去是 Netflix 上的招牌影集。「辦公室風雲 (The Office)」將於 2021 年從 Netflix 下架轉往 Peacock。Netflix 也進行反擊，拿下「歡樂單身派對 (Seinfeld)」的版權。

這些擔憂是 Netflix 今年股價落後大盤的關鍵原因。

即使加入 Netflix 過去幾週的反彈，該股今年來僅上漲約 10%。雖不是很糟，但是落後於納斯達克指數 28% 和迪士尼的 20% 的驚人漲幅。

到目前為止，Netflix 也是表現最差的 FAANG 股票。臉書 (FB-US) 上漲近 45%。蘋果在 2019 年飆升近 65%。亞馬遜上漲 20%，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲約 25%。