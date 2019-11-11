美股早盤 - Fed票委再反對短期降息+漲多獲利回吐 道瓊早盤跌逾百點

延續上週五 (8 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 表示尚未同意取消對中國的加徵關稅，再加上聯準會 (Fed) 官員週一 (11 日) 再次表態反對短期再次降息，以及美股大漲後的獲利回吐賣壓，週一 (11 日) 美股道瓊早盤跌逾 110 點，四大指數全數下挫。

Fed 票委發表談話：

2019 年 FOMC 輪值票委、波士頓 Fed 總裁 Eric Rosengren 週一 (11 日) 發表談話警告，由於當前利率之低，許多央行的政策工具將不足以應對下一次的經濟衰退。針對 Fed 的降息舉措，Rosengren 認為，當前經濟狀況良好，他寧願等到出現顯著疲軟再降息，他還擔心低借貸成本將使風險承擔變得更容易，從而加劇金融動盪風險。

為消除貿易不確定性與經濟增長放緩風險，今年 Fed 共祭出三次降息，目前聯邦基金利率介於 1.50% 至 1.75% 之間，其他央行的利率甚至更低。Rosengren 認為，當下一次經濟衰退來臨，如此情況將迫使各國央行轉向其他工具來提供刺激。

本週關鍵經濟數據將著重於 10 月 CPI、PPI 以及零售銷售表現，另外，Fed 總裁鮑爾 (Jeremy Powell) 將於週四 (14 日) 前往眾議院預算委員會聽證，鮑爾言論對於市場判斷 Fed 的未來動向來說至關重要。由於 Fed 近期表示，在通膨顯著改善之前，不會考慮升息，因此通膨表現將成為市場關注焦點之一。

根據 CME Group 的 FedWatch 利率預測工具，市場預期 Fed 12 月降息一碼的機率為 5.2%。

(圖：CME Group FedWatch)

英國 Q3 GDP：

英國國家統計局 (ONS) 週一 (11 日) 公布第三季 GDP 數據，儘管避開連兩季衰退，但年增率報 1.0%，低於預期 1.1%，創下 2010 年第一季以來的最低水平，未見經濟好轉動能。

調研機構 Institute of Directors 經濟學家 Tej Parikh 認為，由於脫歐期限將至，刺激英國商業活動提前進行，第三季回升稍微誇大該國經濟實力，預計今年 Q4 英國 GDP 表現可能走弱。

截至台北時間週一 (11 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 114.32 點或 -0.41%，暫報 27566.92 點

那斯達克下跌 46.82 點或 -0.55%，暫報 8428.49 點

標普 500 指數下跌 14.30 點或 -0.46%，暫報 3078.78 點

費半指數下跌 14.24 點或 -0.82%，暫報 1722.54 點

台積電 ADR 下跌 0.91% 至每股 52.35 美元

十年期美債殖利率上漲 1.20% 至殖利率 1.945%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.28% 至每桶 56.51 美元

布蘭特原油下跌 0.90% 至每桶 61.95 美元

黃金上漲 0.03% 至每盎司 1461.58 美元

美元指數下跌 0.18% 至 98.18 點

美股道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

高通 (QCOM-US)

高通早盤下跌 2.41%，摩根士丹利將高通自「增持」評級調降至與大市「持平」。分析師表示，儘管看到汽車、物聯網等新興市場的潛在驅動力，但這些動力可能要經過一段時間，才能對高通財務業績產生顯著影響。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 2.44%，Jefferies 將特斯拉目標價自每股 300 美元提高至每股 400 美元，稱其毛利率與盈利水平一致。

思科 (CSCO-US)

思科早盤下跌 2.19%，投行 Piper Jaffray 將其股票評級自「增持」下調至「中性」，Piper Jaffray 認為思科的宏觀環境正在放緩，且缺乏短期催化劑。

今日關鍵經濟數據

無

華爾街分析

三菱銀行 (Mitsubishi) 分析師 Jonathan Butler 表示， Fed 在 12 月降息的機率越來越小，但再次降息也非完全不可能。他稱「Fed 在一些時候不得不降息的機率更大」，今年第四季的 GDP 增速將放緩，明年也將維持疲軟，Fed 可能被說服實行更多寬鬆舉措。

FirstRand Bank Ltd. 的約翰內斯堡經濟學家 Siobhan Redford 稱，本週一些全球最大經濟體在貿易、製造業及工業生產數據中可能進一步下跌，這些數字反映出經濟活動將進一步惡化，因此我們可以預期市場將繼續走弱。