若Walgreens真的私有化下市 道瓊成份股地位該由誰來遞補？

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 於 2018 年 6 月成為道瓊工業平均指數的最新成員，取代陷入困境的綜合企業奇異電氣 (GE-US)，成為美國最著名的股市指標。

但它待在道瓊指數的時間可能會是最短的。

《彭博》週一 (11 日) 報導，私募基金 KKR (KKR-US) 已向 Walgreens 提出收購要約，如果 Walgreens 最終被收購，這筆交易可能是史上最大的槓桿收購。上週《路透》率先報導 Walgreens 正與私募股權公司討論出售事宜。

如果交易成真，代表 Walgreens 將不再公開交易。在這種情況下，為道瓊指數和標準普爾 500 指數選擇成份股的標準普爾道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 必須選擇一家新公司來取代 Walgreens。

如果 Walgreens 退出道瓊指數，有哪些個股可以取代它？

亞馬遜或谷歌需要分拆才能進入道瓊指數

有人認為亞馬遜 (AMZN-US) 或谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 是可能的選擇，因為它們的規模巨大，每家公司的市值都接近 9000 億美元，並且對美國經濟具有重要意義。但是，與標準普爾 500 指數不同，道瓊指數是由股票價格而非市場價值來加權的。

由於亞馬遜和谷歌的交易價格都遠高於每股 1000 美元，因此可以在不影響其業績的情況下將其添加到道瓊指數中的唯一方法就是分拆股票，以較低的價格發行更多股票以壓低股票價格，而公司的市值不會改變。

自 1999 年以來，亞馬遜就一直沒有進行過股票分割。Alphabet 在 2014 年曾進行股票分割。

最近一家巨型科技企業入選道指成份股的先例是蘋果 (AAPL-US)。蘋果於 2014 年 6 月分拆股票，讓股價從近 650 美元跌至 90 美元多一點，然後在 2015 年 3 月加入道瓊指數。蘋果股價目前約為 260 美元，是道瓊斯指數中僅次於波音 (BA-US) 的第二大成分股。

Walgreens 的股價約為 63 美元，是道瓊指數中第 25 大成分股。因此，如果亞馬遜和 Alphabet 不學蘋果並分拆股票，還有哪些其他公司可以取代 Walgreens？

祖克伯或者巴菲特能加入道瓊 30 支大家庭？

儘管有爭議，但臉書 (FB-US) 入選仍是合理的，因為它在社群媒體和廣告中占主導地位，該股票的交易價格約為每股 190 美元，還不算太高。

巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏控股 (Berkshire Hathaway) B 類股票 (BRK.B-US) 也很合適，交易價格略高於 220 美元。相比之下，其 A 類股票 (BRK.A-US) 價格超過 33 萬美元。由於該公司透過其 Geico 保險業務和其他工業和能源子公司持有不少金融服務類股股票，因此作為道瓊成份股也是有意義的。

波克夏控股還是道瓊指數幾支成份股的大投資者。蘋果是該公司的最大持股，而道指中的可口可樂 (KO-US)、摩根大通 (JPM-US)、美國運通 (AXP-US)、高盛 (GS-US)、Visa (V-US) 和 Travelers (TRV-US) 也是巴菲特的首選股票。

若是由其他幾家大型公司加入道瓊指數也各有特殊意含。

美國有線電視新聞網 (CNN) 的母公司 AT&T (T-US) 於 2015 年被蘋果公司取代而退出道瓊指數，但由於過去幾年透過一系列媒體收購來提升其市場價值，再重返的可能性也上升了。NBCUniversal 的母公司有線電視巨頭 Comcast (CMCSA-US) 的理由也很相近。

可口可樂的競爭對手百事可樂 (PEP-US) 由於其蓬勃發展的休閒食品業務，銷售額超過可口可樂，也很可能是道瓊指數的合適選擇。

如果道瓊指數希望納入另一家科技公司，那麼軟體巨頭甲骨文 (ORCL-US) 可能很適合，因為它在雲端計算方面的成長以及其年銷售額超過 400 億美元。

如果想找另一家零售商取代 Walgreens，Costco (COST-US) 可能也是道瓊工業指數的競爭者。該公司 1330 億美元的市值僅略低於現有成份股 Nike (NKE-US)。

但是如果 Walgreens 真的私有化，最乾淨的替代方法可能是用其最大的競爭對手 CVS (CVS-US) 來替代它。該藥店連鎖店還擁有保險公司 Aetna，後者是道指成份股 UnitedHealth (UNH-US) 的競爭對手。

以 72 美元左右的股價計算，它在道瓊指數中的位置也將與 Walgreens 現在的位置相似。CVS 將是第 23 大個股 ，高於埃克森美孚 (XOM-US) 但低於製藥巨頭默克 (MRK-US)。