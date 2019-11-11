蘋果iPad將搭配AR穿戴裝置 顛覆過往機場維安模式

維安技術公司 Sword 近期與美國穿戴顯示器公司 Vuzix 完成一筆大型交易，該交易涉及蘋果 (AAPL-US) 的 iPad 在 AR 領域的應用。

Sword 向 Vuzix 購買了 1 萬台 Vuzix Blade AR 眼鏡，Vuzix Blade AR 眼鏡將與 iPad 搭配並使用於機場、運動場和政府機構的安全監測系統。

蘋果目前尚未對此項交易做出回應，因此目前仍不清楚關於 iPad 的具體細節。另一方面，Sword 則已經確認該公司已在智慧眼鏡上花費了 710 萬美元。

Vuzix Blade 智慧眼鏡是基本款的 AR 穿戴設備，可透過智慧型手機或其他設備顯示訊息。且可支援亞馬遜的 (AMZN-US) Alexa 語音助理。

透過 Sword 的安全系統，該設備可用於機場，藉此搜索危害公眾安全的危險物品，而 Vuzix 眼鏡將利用特有應用程式及硬體與 iPad 配對。

Sword 將為使用者提供 9.7 英吋 iPad 的保護套，該保護套能搭載額外的電子設備，例如攝影鏡。根據科技網站《Apple Insider》報導，該鏡頭系統可以透過特殊方法檢測外來威脅，例如，攝影機可以顯示出人物的 3D 建模圖像，並在連接的 iPad 上顯示出可能被隱藏的武器。

但目前尚不清楚該款 AR 眼鏡是否將支援 iPad 並提供即時影像分析，或是僅用於支援性質的警報提示功能。

Vuzix 總裁兼 CEO Paul Travers 在一份聲明中表示：「Vuzix 和 Sword 之間的技術產品組合，將為公共安全和維安產業提供了具顛覆性和改變遊戲規則的產品」

Sword Enterprise 創始人兼 CEO Barry Oberholzer 表示：「Vuzix 的智慧眼鏡是可與 Sword Enterprise 搭配的最理想的穿戴解決方案。」

Sword 和 Vuzix 的長期目標是透過此計畫取代或減少機場使用的安檢門，並為機場的維安措施帶來顛覆性的突破，而預計蘋果也可以因此計畫提升該公司在 AR 領域的發展進程。