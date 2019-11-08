美中傳將逐步撤關稅 經長：下周衝7000億元

中國昨（7）日拋出已與美國達成逐步撤銷關稅協議，經濟部長沈榮津今（8）日表示，是否取消關稅尚未確定，但美中貿易戰已是常態性，高階製程陸續回流，預計下周還有大咖回台，總投資金額將突破 7000 億元大關。

沈榮津今天出席「台電 AI 大數據人才發展營競賽成果發表」，針對中國政府拋出與美國達成協議，將分階段撤銷關稅，沈榮津表示，持續關注美中貿易談判後續，不過，據外電報導，目前美方內部似乎還有許多聲音，是否取消關稅尚未確定，經濟部會持續掌握。

媒體詢問，若美中貿易爭端緩和下來，是否會影響台商回台？沈榮津指出，從美中貿易戰發生以來，可以看得出這已經是常態性，台商也都相當清楚，高階製程該移回台灣的都已陸續回流，低階的則移至東南亞。

沈榮津表示，台商回台投資下周還會有大咖的案子，預計總投資金額將突破 7000 億元。媒體詢問年底是否能突破 8000 億元，沈榮津說，「我們會努力」。

針對中國放寬外資銀行限制及 26 條惠台政策對台影響，沈榮津表示，從過去的 31 項措施到現在的 26 條，台商們都很清楚是「口惠實不惠」，挖角人才也是用 1 年就丟，最後都是中國有利，並非實質惠台。

沈榮津進一步表示，若有台商欲前往中國投資，會維持既有審查規範，不過，若是涉及關鍵技術，像是 5G、AI 及半導體等，因為是屬於前瞻且關鍵的技術，經濟部會嚴格把關。