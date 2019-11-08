龍巖大賣彰銀股票 官股進場接備戰明年改選

龍巖 (5530-TW) 今 (8) 日公告處分 22 萬餘張彰銀 (2801-TW) 股票，由於交易方式採逐筆交易，加上今天彰銀股價平盤震盪整理，且交易前五大主力券商皆為公股券商，研判應是公股陣營進場接手，為明年彰銀改選儲存籌碼實力。

龍巖宣布決議出脫彰銀股票，宣告退出明年彰銀董事改選，彰銀目前共有 9 席董事 (6 席一般董事、3 席獨董)，目前公股陣營握有 3 席一般董事、2 席獨董並掌有經營權，台新金 (2887-TW) 握有 2 席一般董事、1 席獨董，龍巖拿下一席一般董事。

至於明年財政部是否要奪回龍巖遺留的席次，知情人士說，明年改選涉及自然人董事，因此明年公股要拿多少席次才能保有經營權仍是未知數，但維持續掌經營權仍是不變目標。

根據證交所公告，今天彰銀鉅額交易採逐筆交易，證券分析師表示，單一股票鉅額逐筆交易通常都是事先談好的「你丟我撿」，也因此即便龍巖一口氣在市場 22.4 萬張彰銀股票，但在特定買盤接手下，股價持續在平盤上下震盪，並未大幅走跌。

從主力進出狀況來看，買超前五大券商前四名由公股體系券商包辦，其中台銀證券與兆豐證券分別買超 1200 張、1046 張，第一金證券忠孝分行與第一金證券分別買超 475 張、449 張。

進一步拉長時間點，近一個月交易日中，前十大主力買超券商中官股券商就占了五名，包括兆豐證、台銀證、合庫證、華南永昌與第一金證都是主力買超券商，不難看出官股陣營著力痕跡。

知情人士指出，彰銀股價進幾個月在買盤搶進下推升股價站上波段新高，單季漲幅 15%，研判應該是公、民股競相加碼下，激勵股價一路攻高，儘管龍巖逐步出清持股，但預期在公、民股陣營爭搶下，可望支撐彰銀股價不至於重挫。

對於龍巖大賣彰銀持股，財政部次長阮清華坦言，確實有注意到龍巖出脫彰銀持這件事，公股陣營將密切關注彰銀持股變化，一切以盡全力維護公股權益為最大目標。