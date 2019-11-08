蘋果光學元件廠10月營收 大立光續創高 玉晶光14.68億元超預期

蘋果光學元件廠陸續公布 10 月營收，大立光 (3008-TW) 以 66.26 億元續創新高，玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 10 月營收達 14.68 億元，創同期新高，且全數是光學元件部門收入，優於法人預期。

玉晶光 10 月營收 14.68 億元，月減 23.88%，年增 79.32%，累計前 10 月營收 97.26 億元，年增 79.32%。

玉晶光第 3 季營收 50.5 億元創新高，其中 7 月及 8 月營收中有來自漁業用集魚燈的營收，9 月起營收全來自光學元件出貨收入，9 月營收 19.29 億元創新高，10 月營收因出貨旺季已過，下滑至 14.68 億元，由於蘋果手機零組件拉貨高峰已過，不過玉晶光 10 月營收仍達 14.68 億元，也優於法人預期。

在手機多鏡頭設計趨勢下，法人推測，玉晶光今年可望賺回超過一個股本，玉晶光也預計明年開出新產能，若擴廠順利，明年玉晶光營收可望向上成長。

至於大立光，10 月營收 66.26 億元，再創新高，連續 3 個月登峰，月增 0.45%，年增 27.2%，對於 11 月營運走勢，大立光樂觀看待，維持執行長林恩平日前法說會上的說法，估 11 月營收較 10 月下滑，幅度也不會太大。

大立光 2019 年前 10 月營收 490.13 億元，年增 14.74%。