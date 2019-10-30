增稅前搶購！日本9月零售業銷售出現大幅成長

日本經濟產業省在週三 (30 日)，公布了最新的商業動態統計數據 (初值)。根據這份報告，日本 2019 年 9 月的零售銷售額較去年同期增加 9.1% 至 12 兆 5890 億日圓。連續兩個月出現增加。

由於日本自 10 月起調漲消費稅，因此在邁入 10 月前，當地消費出現激增。零售銷售額的增加率，也出現上回 2014 年 3 月實施增稅前以來 (年增 11%) 的最高增加幅度。特別是汽車、家電，還有可以囤放的化妝品等高價商品，出現了較大變動。

增稅前搶購！日本 9 月零售業銷售出現大幅成長 (圖片：AFP)

面對這樣的結果，日本經濟產業省對零售業銷售作出了上修判斷，看法變為「增加當中」。然而，日本經濟產業省也提到自 10 月起「在增稅後的消費心理動向，還有接踵而來的天然災害所造成的影響等，都必須清楚看透。

以零售業銷售的商品種類來看，家電等機械器具零售業，較去年同期出現了高達 37.9% 的增加。而這樣的增加率，也僅次於過去日本政府在 2010 年 11 月縮小家電補貼前的水準。除了冰箱、洗衣機、空調等生活家電，4K 電視與電腦的銷售也出現增加。汽車零售業增加 16.9%、醫藥品與化妝品增加 16.4%、食品增加 1.1%。

若以業種來看，百貨業在服飾及高價商品的帶動下增加了 22.1%、超市也因為日常用品的銷售暢旺增加 5.4%。而在另一方面，便利商店則是因為去年同期適逢菸品調漲前夕，在今年 9 月減少 0.2%。

在大型家電賣場方面，也因增稅之故還有過去實施家電補助時所購入的商品已須進行汰換，在 9 月激增 52.4%。