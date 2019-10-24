Windows7即將終止支援外加10月增稅 日本PC銷量激增！

日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA)，在週四 (24 日) 公布了日本 2019 年 9 月的個人電腦 (PC) 出貨量。由於微軟 (MSFT-US) 的 Windows 7 作業系統，即將在 2020 年 1 月 14 日終止支援，因而帶動了以企業用戶為主的換機需求，使得今年 9 月的 PC 出貨量較去年同期暴增 71.8%，數量來到 115.3 萬台。

Windows 7 即將在 2020 年 1 月 14 日終止支援。(圖片：AFP)

9 月的出貨量當中，桌上型電腦年增 107.3% 至 32.5 萬台，筆記型電腦年增 61% 至 82.8 萬台。

若以金額來看，9 月的整體 PC 出貨金額年增 72.4% 至 1024 億日圓。當中，桌上型電腦年增 112.4% 至 272 億日圓，筆記型電腦年增 61.4% 至 751 億日圓。

累計日本 2019 年上半年度 (2019 年 4 ~ 9 月) 的 PC 出貨量達 504.3 萬台，較去年同期增加 51.4%。同期的 PC 出貨金額達 4665 億日圓，較去年同期增加 48.1%。

另外由於日本在 2019 年 10 月 1 日起，消費稅由原本的 8% 調升至 10%，也使得高價的 PC 產品在邁入 10 月前銷量大增。而這樣的傾向，也可從日本 2019 年度的第 1、2 季的 PC 銷售台數看出端倪。

日本 2019 年第 1 季 (2019 年 4 ~ 6 月) 的 PC 出貨台數為 216.7 萬台，較去年同期增加 35.5%。然而到了第 2 季 (2019 年 7 ~ 9 月) 時，PC 出貨台數來到 287.6 萬台，較去年同期大增了 66%。差異相當明顯。