印度最後一刻提多項要求 RCEP下週能否宣布協議命運未卜

據《彭博》引述知情人士消息，印度在 RECP(區域全面經濟伙伴關係協定) 談判的最後一刻，不斷提出多項要求，可能會使原訂下週宣布此項 16 國協議的可能性生變。

知情人士稱，參與協議國家的領導人，原計畫 11 月 4 日要在東協會議上宣布達成初步協議。但最近幾天印度接二連三提出要求，讓他國談判代表甚為惱火。

知情人士表示，首席談判代表們仍然相信，在週四於曼谷計畫舉行的會議上，他們可以在 RECP 達成整體一致。

RECP 從 2012 年開始會談，雖然協議內容有所縮減，但仍涵蓋包括全球 45% 人口及 40% 的 GDP 總值。這項由中國力推的協議，參與的國家除中國與東協 10 國之外，還包括澳洲、日本、紐西蘭、南韓及印度。

印度在總理莫迪 (Narendra Modi) 帶領下，長期以來一直是 RCEP 的主要支持者，但國內批評聲浪不斷，尤其擔心加入此協議後，將有大量低價的中國商品進入，還有來自紐西蘭及澳洲的廉價乳製品，恐將擴大已經龐大的貿易逆差。

印度儘管不久之前，還是全球成長最快的主要經濟體，但今年在全球貿易放緩的壓力之下，經濟成長率已經跌至 5% 附近，放貸及消費者需求均有所減緩。

一位印度官員說，在達成廣泛的 RCEP 協議後，印度提出了新的要求，要求改變基本義務和針對特定產品的規則。兩名印度官員表示，莫迪政府將敦促進一步讓步，但擔心印度可能會因此被排除在協議公告之外。

華盛頓戰略與國際研究中心印度政策主席 Richard Rossow 指出，基於印度的態度，他對 RCEP 得出結論持懷疑態度。但是自莫迪連任以來，雖然此一協議可能影響印度與中國的貿易平衡，但仍有新的動力促使此項協議完成。

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