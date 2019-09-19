日本10月消費稅增稅在即、平面電視出貨量噴出！

日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA)，在週四 (19 日) 公布了日本 2019 年 8 月的平面電視出貨數據。4K 電視的出貨量，較去年同期爆增 104.4%，達到 22.9 萬台。

日本 8 月平面電視的總出貨量為 42.8 萬台，較去年同期大增 38.1%。以尺寸來看，29 吋以下年增 0.7% 至 6.2 萬台，30 至 39 吋年增 8.7% 至 9.5 萬台，40 至 49 吋年增 48.3% 至 14.4 萬台，50 吋以上年增 100% 至 12.6 萬台。

以出貨比例來看，29 吋以下占 14.6%，30 至 39 吋占 22.2%，40 ~ 49 吋占 33.6%，50 吋以上占 29.6%。

日本 10 月消費稅增稅在即、平面電視出貨量噴出！(圖片：AFP)

4K 電視的出貨量年增 104.4% 至 22.9 萬台，占平面電視出貨量的 53.4%。出貨金額 342 億日圓，占平面電視合計 420 億日圓出貨金額的 81.4%。

OLED 電視的出貨量則為 2.9 萬台，出貨金額達 86 億日圓。

搭載 4K‧8K 調諧器的平面電視出貨量達 19.3 萬台，出貨金額為 306 億日圓，其出貨數量占平面電視整體的 45.2%，占 4K 電視整體的 84.5%；4K‧8K 調諧器的平面電視自展銷售以來，累計出貨量則達 108.5 萬台，累計出貨金額為 1705 億日圓。

此外，4K‧8K 衛星調諧器的出貨量為 6000 台，金額達 1 億日圓。自展開銷售之後的累計出貨台數達 21.2 萬台。互動型「Hybridcast」電視機的出貨量年增 61% 至 21.5 萬台，占平面電視整體的 50.4%。