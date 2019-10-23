〈東京車展〉日本在電動車上使用氮化鎵 消耗電力大減2成！

由日本名古屋大學、大阪大學，還有 Panasonic (6752-JP) 等企業及團體所共同合作，利用被期待作為新世代節能半導體材料「氮化鎵」(GaN) 所試作的電動車 (EV)，在週三 (23 日) 於 2019 年東京車展上，公開在媒體面前。由於氮化鎵材料的特性，可大幅減少電動設備的能源損失，消耗電力約可減少 2 成左右，而未來也將與汽車製造商合作，希望在 2025 年前後可以邁入實用化階段。

日本名古屋大學「未來材料 ‧ 系統研究所」的天野浩教授等的研究團隊，成功將藍光 LED 的製造材料「氮化鎵」應用在電動車的製作上，消費電力較以往的電動車減少 20% 以上。

而在即將於 10 月 24 日開幕的第 46 屆 2019 東京車展上，研究團隊也會以藍光 LED 的顏色作為象徵，展出藍色的概念電動車。

獲頒 2014 年諾貝爾物理學獎的天野浩教授。(圖片：AFP)

過去天野浩教授利用氮化鎵製作出藍光 LED，這項成就也為他贏得了 2014 年的諾貝爾物理學獎。而他所參加的研究團體加入了日本環境省的專案計畫，自 2017 年開始，就持續在電池直、交流轉換的逆變器上，利用氮化鎵半導體來進行研究。

根據天野浩教授的說法，逆變器內部的電晶體，在體積上只有過去使用矽晶圓來作為半導體材料時的 1/10，消費電力也得以受到抑制。

研發團隊將目標擺在 2025 年前後，希望技術到了屆時能夠邁入實用化階段。天野浩教授表示「行駛距離將能拉長，在使用空調時也可降低電池減少的不安。將致力於生產體制的推動，還有生產成本的降低」。