英國下議院通過提前於12月大選 將決定脫歐後續發展

在工黨轉為支持之後，英國下議院以 438-20 的壓倒性多數投票，通過提前於 12 月 12 日星期四舉行大選。

議會先前否決首相強生 (Boris Johnson) 前三次的大選提案，原因是擔心他會利用大選期間無協議脫歐。不過工黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 週二 (29 日) 發布聲明表示，無協議脱歐的可能性已完全排除，他現在願意支持提前舉行大選。

工黨提出將選舉日期改為 12 月 9 日的修正案，則以 315 對 295 票遭到否決。上議院將於週三就選舉議案舉行表決，依據慣例，上議院不太可能修改此決定。

這將是近一個世紀以來，英國首次在 12 月大選，強生表示，此舉目的在重組議會，以擺脫目前的僵局。柯賓則呼籲，選民踢出認為自己「天生要統治」的保守黨強生，自由民主黨領袖 Jo Swinson 則強調，這是選舉出新政府制止脫歐的最佳機會。

強生在投票前發表談話，表示英國需要一個「新的和振興的」議會，才能使英國脫離歐盟，國家別無選擇，只能這麼做。為了團結他的政黨，強生決定重新接納先前被驅逐的 21 名議員中的 10 名。

最近的民意調查顯示，保守黨較工黨領先約 10 個百分點，但民意測驗專家認為，他可能難以贏得所尋求的議會多數席位。

英國選舉專家 John Curtice 表示，預計小黨有望在這次投票中大獲全勝，從而對抗保守黨。他認為，與 2010 年不同，保守黨難以找到盟友，如果無法獲得多數票或與其非常接近，強生將無法繼續擔任首相。

相較之下，Curtice 指出，工黨至少有可能與蘇格蘭民族黨達成協議，與自由民主黨達成協議，並得到綠黨的支持。