〈財報〉通用汽車Q3營收和EPS優於預期 早盤股價漲2%

通用汽車 (GM-US) 在週二 (29 日) 公布了第三季財報，營收和 EPS 超越市場預期，但由於美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers) 對該汽車製造商進行了為期 40 天的罷工，該公司下調了全年預測，財報發布後，通用汽車盤前上漲 2.21%。

通用汽車股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

淨利報 23 億美元，年減 8%

EPS 報 1.72 美元，高於預期的 1.31 美元

營收報 355 億美元，優於市場預期的 338.18 億美元，低於去年同期的 358 億美元，年減 1%

通用汽車在第三季的汽車總銷量為 103 萬輛，低於去年同期為 113 萬輛，北美地區汽車交付量為 86.3 萬輛。不過，汽車業務營收 354.73 億美元，高於預期的 338.18 億美元。

儘管通用汽車今年第三季度的業績超過了分析師的預期，但美國全國范圍內約 2 週的罷工使公司的利潤減少近 30 億美元。華爾街分析師預期，此次罷工是 1970 年以來針對通用汽車的最長停工時間，使該汽車製造商蒙受了超過 20 億美元的生產損失。

罷工於上週五結束，該公司批准了 48,000 名工會員工的新合約，內容包括加薪、一次性獎金和大多數工人的 11,000 美元獎金，以及其他福利。

通用汽車股價在週一收於 36.64 美元，較 9 月 16 日罷工開始之前下跌了約 6%。

未來展望：

在罷工開始之前，通用汽車預估全年 EPS 將落在 6.50 美元至 7.00 美元，並表示該公司已經連續 17 個季超過華爾街預期。然而在財報會議中，該公司表示，考慮到全美汽車工人聯合會罷工影響，下調 2019 財年 EPS，預估在 4.5 美元至 4.8 美元之間。