葛林斯潘救經濟妙方再現？Fed連續三次降息機率高達97%

1990 年代的美國，雖然處於投資放緩、成長疲弱之中，但當時的聯準會，兩度透過短促的連續降息行動，成功支撐經濟持續成長。那段時間，是聯準會的黃金年代。如今的聯準會，則希望這個妙方仍然奏效。

聯準會將於本周三 (30 日) 起舉行為期兩天的利率會議，官員們可能會決定透過第 3 次連續降息來推動經濟。若是如此，這就與聯準會前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 在 1995、1998 年曾採用的策略相同。當年，葛林斯潘創造了穩定成長、溫和通膨，並讓失業下降。

雖然聯準會並沒有明確承諾這次一定會降息，然而市場卻是如此期待的。期貨市場中數十億美元的資金，都認為會降息，如果聯準會的決定出人意料，必定會造成股市與債市的大幅波動。

如果三度降息，那麼基準利率會落在 1.5% 至 1.75% 之間，摩根大通經濟學家認為，官員們可能會說，「連三降」是為了平衡未來的風險，也將讓經濟保持動能。

聯準會將於台北時間周四 (31 日) 凌晨 2 時公布利率決議。有分析師認為，官員們應該還是會為以後的行動預留空間，但重申要秉持耐心。

至於這次議息之後，何時還可能再降息？市場之間並無定論，但據 CME 的利率觀察工具顯示，這次宣布降息的機率高達 97.3%，但此後的一年內會不會再降息，機率就是一半一半。

圖片：CME

有觀察家認為，這顯示鮑爾的策略是成功的，從去年秋季以來，美中之間的緊張日漸升高，雖然聯準會官員認為應該持續升息，但市場的資金卻表達出截然不同的看法。在川普給予的壓力，以及美國國內投資疲弱之下，今年開始聯準會妥協了，轉向降息之路。

金融市場對降息是正面回應的。30 年期房貸利率下降了，債市體質也變得健康了，這顯示市場對於短期經濟成長是有信心的。

論外，聯準會的想法與市場的期待逐漸靠攏；論內，官員們的看法也開始同調，曾經認為應該大幅降息的官員，現在也認同只要再降 1 碼就足夠。