〈財報〉蘋概股康寧Q3營收、EPS皆優於預期 早盤股價上漲

蘋果供應鏈、玻璃基板製造商美商康寧 (GLW-US) 在週二 (29 日) 公布了第三季財報，營收和 EPS 皆優於先前預期，康寧早盤股價在財報發布後上漲 1.9%。

康寧股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

EPS 報每股 0.44 美元，高於市場預期的 0.39 美元

營收報 29 億美元，高於預期的 28.8 億美元，低於去年同期的 30.1 億美元，年減 2%

獲利報 3.97 億美元，低於去年同期的 4.76 億美元

從各部門來看:

顯示器技術 (Display Technologies)：7.93 億美元，優於預期的 7.770 億美元

光通訊： 10 億美元，優於預期的 9.767 億

特殊材料，4.63 億美元，優於預期的 4.607 億美元

環境技術 (Environmental Technologies)：3.97 億美元，優於預期的 3.727 億美元

生命科學：2.56 億美元，優於預期的 2.448 億美元

其他：5300 萬美元，低於預期的 5820 萬美元

康寧表示，公司成功的抵消了近期環境的不利因素，其中的關鍵行動包括減少運營支出、根據需求調整顯示面板產能、光通訊產能項目。此外，與客戶的技術和創新方面的持續投資取得了顯著進展，包括蘋果公司的投資以及 FDA 批准康寧 Valor®Glass 首次用於商業用途

康寧董事長兼執行長 Wendell Weeks 表示：「康寧正在成功採取措施來抵消近期的不利因素。同時，我們也對我們的戰略充滿信心，將繼續推進我們的長期成長計劃。」

此外，Weeks 也指出：「最近的兩項公告，蘋果在康寧的先進生產設備上再投資 2.5 億美元，以及 FDA 批准 Valor Glass 包裝首次用於商業用途，都證明了我們對公司長期前景的信心。」