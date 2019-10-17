有望結束罷工 通用汽車、UAW達成臨時協議

全美汽車工人聯合會 (UAW) 週三 (16 日) 表示，已和通用汽車 (GM-US) 在一項勞資合約達成臨時協議，該協議可能終止長達一個多月的罷工行動。

受此消息激勵，截至台灣時間 17 日凌晨零時許，通用汽車股價上漲 1.97% 至每股 36.98 美元。

通用汽車股價走勢 (圖：Investing.com)

UAW 副主席 Terry Dittes 於聲明中表示，國家工會的首要職責，是保障勞工能獲得公平且穩定的勞資合約，經過協調後，UAW 建議工會成員接受這筆交易。

不過，由於雙方週四將擬議協議細節，目前尚無法向外界透露協議內容。

儘管談判有所突破，據了解，距離敲定最終版協議至少需要兩個星期，除了本地工會領袖投票批准，也需要通用汽車工會成員對此進行投票，經成員批准後，新合約將被工會用來作為和福特 (F-US) 及飛雅特 (FCAU-US) 進行談判的模板。

此外，UAW 主席先前涉入工會財務醜聞，罪行涉及挪用工會資金，以及接受飛雅特高層的賄絡。

產業專家警告，在調查依舊持續進行的情況下，批准任何協議都可能帶來巨大風險。康奈爾大學工人研究所勞工教授 Art Wheaton 認為，這將使合約批准變得困難重重，為公司利益帶來潛在威脅。

福特前執行長 Mark Fields 曾表示，隨著貪污問題調查範圍不斷擴大，在達成臨時協議的同時，工會醜聞將削弱成員對其領導者的信賴。

截至目前為止，罷工行動已衝擊汽車製造商的北美業務，導致數千人被裁員。華爾街分析師此前估計，通用汽車每天因生產損失的金額達到 5000 萬至 1 億美元，更導致通用汽車股價大幅下跌，自 9 月 13 日至今，通用汽車股價已下跌逾 9%。