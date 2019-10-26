美勞工部：通用汽車罷工 恐致10月新增非農削減4.6萬人

美國勞工部週五 (25 日) 發布最新報告指出，通用汽車 (GM-US) 的罷工事件可能導致 10 月非農就業數據不甚理想，就業人數恐削減至少 4.6 萬人。

根據勞工部公布的月度罷工報告，在通用汽車位於密西根州與肯塔基州的工廠中，約有 4.6 萬名員工為閒置勞動力，這些罷工員工因未領取薪水而被視為失業，政府將於下週五 (1 日) 發布重要的 10 月非農就業報告，這些閒置勞動力恐導致就業人數近一步縮減。

美國汽車聯合工會 (UAW) 上月中旬宣布全美工廠進行全面罷工，罷工行動帶來一連串連鎖效應，小摩 (JP Morgan) 經濟學家因此預估，罷工行動將削減本月就業人數多達 7.5 萬人。

上週，通用汽車和 UAW 達成臨時協議，並有望在本週五透過表決結束延宕多時的罷工行動，但 UAW 表示，在對協議進行表決時，這些罷工人員仍處於失業狀態。

儘管如此情況可能只是暫時，但受到 9 月份就業增長放緩之際，薪資增幅降溫更使金融市場動盪不安。數據顯示，9 月新增就業達到 13.6 萬人，大幅低於前值 16.8 萬人，且薪資漲幅持續放緩，為經濟率退增添警訊。

根據《路透社》對經濟學家進行的初步調查，10 月新增就業可能達到 9 萬人，透過家庭調查得出的失業率仍會將罷工人員納入勞動力。儘管如此，經濟學家仍預計 10 月失業率將上升至 3.6%，較前值微幅提升 0.1%。