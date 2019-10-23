華為新品發表！5G折疊新手機 11月15日上市

今 (23) 日華為於深圳總部舉行華為 5G 終端及全場景新品發表會，會中公布華為第一款 5G 折疊螢幕智慧手機 Mate X，為中國第一款正式上市的折疊螢幕手機，8+512GB 版本售價人民幣 16999 元，11 月 15 日銷售。

(圖片: AFP)

Mate X 公布規格，採用航天級高分子軟性螢幕，正面螢幕為 6.6 英吋，背面為 6.38 英吋，全部展開則是 8 英吋。

Mate X 搭載 4000 萬畫素鏡頭，後置鏡頭數量四顆，電池容量 4500mAh，並搭配 55W 超級快充，官方宣稱可在 30 分鐘將電量充至 85%。

根據華為介紹，Mate X 5G 將同時支援 SA 和 NSA 兩種網路，並支援 5G+4G 雙卡雙待機。

此外，華為也宣布將推出 Mate 30 Pro 5G，其將搭載首款 5G SoC 7 奈米 + EUV 製程的晶片 - 麒麟 990 5G，售價介於人民幣 6899 元～人民幣 7899 元。11 月 1 日發售。

同時，華為消費者業務手機產品線總裁何剛透露，華為正在開發 Mate Xs，搭載麒麟 990 5G SoC 版本，預計 2020 年 3 月上市。

他還指出截止 10 月 22 日，華為 2019 年手機出貨量已經超過兩億台。在之前華為公布的第三季業績中，華為透露，華為智慧手機業務前三季出貨量超過 1.85 億支，年增 26%。

在不到一個月時間內，該數字已逾 2 億台，比去年同期早 64 天，華為有機會達成年度出貨 2.4 億支的目標。

此外，華為也公布 VR Glass，支援華為 VR 影音視訊 + 華為 VR 應用市場。

在今年 MWC 期間，華為發布 Mate X，搭載麒麟 980 及巴龍 5000 5G 基頻。依照華為的規劃，該產品本來應該在年中推出，不過由於產品良率問題延後上市。而該產品今日正式發布，是否意味著解決折疊螢幕的技術問題，值得留意。

同時在華為新品發表會前，中國最大的面板廠京東方已在自身網路平台確認，MateX 手機使用的面板為京東方供應。